ГОРНЯК22 16.11.2021
Образование

Алтапресс: В Алтайском крае проведут родительское собрание онлайн

Горняк22
1 час Ago

15 ноября в 15:00 в Алтайском крае в Zoom пройдет родительское собрание, на котором можно будет задать специалистам все интересующие вопросы.

Школа. Учеба. СС0.

В собрании примет участие уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, замминистра образования и науки региона Галина Синицына, председатель краевого совета родительской общественности Анна Паутова и педагоги-психологи.

Предполагается обсуждение вопросов защиты академических прав неуспевающих школьников, проблем правильного подбора адаптированной программы для успешности ребенка в школе.

Участники смогут задать вопросы в чате.

При подключении необходимо указать фамилию, имя, отчество и муниципальное образование.

Идентификатор конференции: 837 1589 6491. Код доступа: 434615.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Расправьте крылья бизнесу! Посетите 23 ноября конференцию «Бизнес24» в Барнауле

Алтапресс: Расправьте крылья бизнесу! Посетите 23 ноября конференцию «Бизнес24» в Барнауле

Горняк22
1 день Ago
Вам надоело наблюдать стагнацию бизнеса. Если смотреть со стороны и учитывать стрессовую ситуацию, вы держитесь молодцом. Но стоять на одном месте не про вас. Откиньте в сторону...
Алтапресс: Владимир Путин устроился техником в библиотеку алтайского вуза

Алтапресс: Владимир Путин устроился техником в библиотеку алтайского вуза

Горняк22
3 недели Ago
23-летний Владимир Владимирович Путин из Барнаула — полный тезка президента России. Студенческой газете «За науку!» он рассказал, чем грозит полное совпадение имени с российским лидером....
Алтапресс: Трое студентов алтайских вузов будут получать именную стипендию компании «Россети Сибирь»

Алтапресс: Трое студентов алтайских вузов будут получать именную стипендию компании «Россети Сибирь»

Горняк22
3 недели Ago
Кирилл Сатонин и Роман Евсюков учатся в Алтайском государственном техническом университете, а Денис Черников в Алтайском государственном аграрном университете, кроме того, он — участник энергоотряда...
Алтапресс: До 7 ноября уйдут на каникулы школы Алтайского края

Алтапресс: До 7 ноября уйдут на каникулы школы Алтайского края

Горняк22
3 недели Ago
Осенние каникулы у школьников в Алтайском крае продлятся с 30 октября по 7 ноября, сообщили в краевом минобре. Школа. Образование. СС0 Так гласят рекомендации министерства просвещения России...

Читать по теме:

ВТОПЕ: