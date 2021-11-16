Алтапресс: В Алтайском крае проведут родительское собрание онлайн

15 ноября в 15:00 в Алтайском крае в Zoom пройдет родительское собрание, на котором можно будет задать специалистам все интересующие вопросы.

Школа. Учеба. СС0.

В собрании примет участие уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, замминистра образования и науки региона Галина Синицына, председатель краевого совета родительской общественности Анна Паутова и педагоги-психологи.

Предполагается обсуждение вопросов защиты академических прав неуспевающих школьников, проблем правильного подбора адаптированной программы для успешности ребенка в школе.

Участники смогут задать вопросы в чате.

При подключении необходимо указать фамилию, имя, отчество и муниципальное образование.

Идентификатор конференции: 837 1589 6491. Код доступа: 434615.

Алтапресс