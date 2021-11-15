Алтапресс: Расправьте крылья бизнесу! Посетите 23 ноября конференцию «Бизнес24» в Барнауле

Вам надоело наблюдать стагнацию бизнеса. Если смотреть со стороны и учитывать стрессовую ситуацию, вы держитесь молодцом. Но стоять на одном месте не про вас. Откиньте в сторону привычные инструменты и подготовьтесь к решительным изменениям.

Возьмите максимум для себя на конференции «Бизнес24». Повысьте компетенции, прокачайте сотрудников и коллег, берите на вооружение практики реальных предпринимателей вашего города. Это возможность бесплатно перенять опыт, который на 99,9% будет применим к вашей компании.

Посмотрите программу и убедитесь в этом >>

Конференция «Бизнес24» пройдет 23 ноября в большом зале Алтайского фонда МСП «Мой бизнес». Площадка зарекомендовала себя высоким уровнем сервиса и отвечает всем мерам безопасности. На мероприятии ожидается 50+ неравнодушных владельцев бизнеса, руководителей отделов, маркетологов и менеджеров.

1 Почему нужно посетить конференцию «Бизнес24» этой осенью?

С весны 2020-го бизнес работает в условиях высокой неопределенности. Их боль — возможное падение выручки и ограничения на работу предприятий. Однако 40% компаний настроены восстановить обороты до конца этого года. Вы с ними?

Отсиживаться и надеяться, что скоро все закончиться = упущенная прибыль и клиенты.

2 Как справиться со страхами перед новой реальностью и перешагнуть привычный рубеж продаж?

Ответы − на конференции «Бизнес24»

3 Считаете, что это очередная тусовка любителей раздавать советы?

Конечно, рекомендации по ведению бизнеса будут. Но с практическим уклоном. Все специалисты расскажут о личных ошибках и инсайтах. Никаких отвлеченных примеров и историй успешных мировых брендов. Спикеры будут говорит о том, что делали и внедряли сами.

В программе — 2 доклада по инструментам Битрикс24. Они помогут вам закрыть вопросы по телефонии, логистике, онлайн-оплатам и внедрению CRM.

4 блока идут с выступлениями по развитию, построению отделов продаж и подготовке команды. Мы выбирали спикеров 21 день, рассмотрели 43 варианта и остановились на тех, кто поможет максимально раскрыть потенциал вашего бизнеса.

4 Среди экспертов:

Светлана Решетникова , эксперт по стратегическому маркетингу и проектному управлению , специалист по операционному аудиту. Эксперт Агентства Стратегических Инициатив ( АСИ) по направлению «Социальные проекты». «MBA» ( Management , Strategy , Marketing , HR , Sales);

, эксперт по стратегическому маркетингу и проектному управлению специалист по операционному аудиту. Эксперт Агентства Стратегических Инициатив АСИ) по направлению «Социальные проекты». «MBA» Management Strategy Marketing HR Sales); Анна Овчинникова , психолог , бизнес-тренер , руководитель психологического центра «Метафора». Эксперт в области личной эффективности , стрессоустойчивости , психологии влияния. Психологическая практика с 2009 г ;

, психолог бизнес-тренер руководитель психологического центра «Метафора». Эксперт в области личной эффективности стрессоустойчивости психологии влияния. Психологическая практика с 2009 г ; Наталья Ракитина , зам. ген. директора компании «АЛТАСИБ», более 14 лет практического опыта внедрения и поддержки IT-проектов;

, зам. ген. директора компании «АЛТАСИБ», более 14 лет практического опыта внедрения и поддержки IT-проектов; Сергей Емельянов, ген. директор «АЛТАСИБ», более 15 лет опыта в IT-индустрии

5 Где найти время на участие в конференции?

Может быть, вы повязли в рутине? Выберитесь из колеи дел и инвестируйте 5 часов в себя и развитие своего бизнеса. Полученные знания используйте для автоматизации процессов в компании. Если бездействовать, то так и останетесь с неиссякаемым списком задач.

Посмотрите программу по ссылке и регистрируйтесь. Не откладывайте в долгий ящик то, что поможет вам повысить личную эффективность и снизить издержки в долгосрочной перспективе.

6 Когда?

23 ноября в 14:30.

7 Где?

Алтайский фонд МСП «Мой бизнес»

8 Как принять участие бесплатно?

Зарегистрироваться и прийти. (16+)

Зарегистрироваться

Если у вас есть вопросы, получите дополнительную информацию в компании «АЛТАСИБ» по телефону +7 (3852)555−807 или электронной почте uka@altasib.ru

Алтапресс