ГОРНЯК22 13.11.2021
Образование

Алтапресс: АГИК приглашает абитуриентов на День открытых дверей

Горняк22
20 часов Ago

14 ноября 2021 года Алтайский государственный институт культуры гостеприимно распахнет двери для абитуриентов, которые готовы связать свою жизнь с творчеством и искусством.

I корпус Алтайского государственного института культуры. Архив Алтайского государственного института культуры.

Ведущее учебное заведение России в сфере культуры и искусства — Алтайский государственный институт культуры приглашает выпускников образовательных организаций для которых подготовлена информационная программа об особенностях приёма в 2022 году, правилах обучения, условиях проживания в общежитии, стипендиальных выплатах, студенческой жизни и перспективах трудоустройства. Абитуриенты и их родители смогут задать вопросы ответственному секретарю приемной комиссии, пообщаться с деканами факультетов, ведущими преподавателями института, художественными руководителями курсов.

Гостей мероприятия ожидает концертная программа. Лучшие хореографические номера представят зрителям ансамбль народного танца «Сибирь» (художественный руководитель — доцент, заслуженный работник культуры РФ Геннадий Молявко), ансамбль бального танца «Фокстрот» (художественный руководитель — кандидат педагогических наук, доцент Светлана Темлянцева), ансамбль современного танца «Вереск» (художественный руководитель — доцент Ольга Вернигора). Вокальную программу концерта представят музыкальный ансамбль кафедры академического хора «Аллегро» и вокальная студия «Пилигрим». Студенты кафедры социально-культурной деятельности подготовили театрализованное представление «Сказка про царевну Несмеяну на новый лад!».

Выставка живописных и дизайнерских работ студентов АГИК будет интересна абитуриентам, выбравшим для поступления новые профили подготовки: «Художник анимации и компьютерной графики», «Руководство студией художественного текстиля», «Художественная роспись».

«В 2022 году по направлению подготовки „Народная художественная культура“ набор будет осуществляться по одному из новых профилей — „Режиссура и педагогика любительского театра“, что позволит значительно расширить возможности построения карьеры будущих выпускников. Кроме того планируется открытие новых профилей по таким направлениям подготовки как „Социально-культурная деятельность“, „Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия“ и „Библиотечно-информационная деятельность“, что позволит подготовить высококвалифицированных современных специалистов для учреждений культуры Алтайского края и других регионов», — отмечает Ольга Одинцова, ответственный секретарь приемной комиссии института.

Мероприятие будет проходить с соблюдением мер безопасности в период распространения коронавирусной инфекции.

День открытых дверей пройдет 14 ноября 2021 г. в 12:00 по адресу: пр. Ленина, 66.

Справки по телефону: 8 (3852) 43-17-77; 54−73−59

Алтапресс

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