ГОРНЯК22 09.11.2021
Образование

Алтапресс: Три вуза в Алтайском крае перешли на дистант

Горняк22
10 часов Ago

В трех алтайских вузах перевели студентов на дистанционный формат обучения, сообщили «Вести Алтай».

Студент. Образование. СС0.

Такое решение приняли в аграрном, техническом и педагогическом университетах.

Как уже сообщалось, вузы решают вопрос с дистанционным обучением самостоятельно, руководствуясь рекомендациями федеральных ведомств.

Ранее Министерство науки и образования РФ приказом разрешило не возвращаться к очной форме после окончания нерабочих дней.

Нерабочую неделю в Алтайском крае продлевать не стали.

Алтапресс

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