Алтапресс: Наука и религия в современном обществе: ученые Алтайского ГАУ получили грант РФФИ на исследование

Коллектив кафедры гуманитарных дисциплин Алтайского государственного аграрного университета получил грант РФФИ на выполнение проекта «Диалог науки и религии: исторические традиции, современные тенденции, проблемы и перспективы». Цель проекта — рассмотреть аспекты взаимодействия науки и религии в области сельского хозяйства, медицины и этики.

Ученые Алтайского ГАУ получили грант РФФИ на исследование. Фото из личного архива Иванова А. В.

«Противоречивость процессов, происходящих в духовной культуре современного общества очевидна. С одной стороны — это интенсивный диалог между наукой и религией, открываются новые параллели между древними религиозно-мифологическими и современными знаниями в космологии, физике микромира, медицине, психологии, экологии. Здесь особый интерес представляет комплексное научно-философское осмысление различных традиций и результатов диалога между наукой и религией, как они исторически представлены на Западе, на Востоке и в России. С другой стороны — нарастает противостояние между носителями религиозного и светского мировоззрений, что ведет к дальнейшему расколу общества и росту религиозного экстремизма. В этих условиях актуально исследование ведущих современных тенденций взаимодействия научного и религиозного дискурсов в мировоззренческом и методологическом аспектах», — пояснил руководитель проекта профессор Андрей Владимирович Иванов.

Исторические реконструкции, теоретические и экспедиционно-полевые исследования позволят, по мнению участников проекта, определить наиболее продуктивные идеи и методы для диалога между современной наукой и религией. Например, ученые Алтайского ГАУ планируют в рамках проекта рассмотреть характер взаимодействия между наукой и религией в древнейшей медицинской традиции — Аюрведе. Переосмыслить вопросы природоохранной деятельности и природопользования, позволит анализ уникального опыта стран, где удалось объединить современные технологии с традиционными практиками.

Проект рассчитан на два года. Для проведения исследований к команде ученых из Барнаула, Москвы и Новосибирска, также присоединятся индийские ученые из университета штата Химачал-Прадеш. Международное сотрудничество будет осуществляться в рамках подписанного в 2015 году между Алтайским ГАУ и Обществом защиты экологического и культурного разнообразия «Калп» (штат Химачал-Прадеш, Республика Индия) меморандума о создании международной исследовательской группа «Алтайско-Гималайская Инициатива» с целью проведения совместных российско-индийских исследований двух великих горных систем Алтая и Гималаев.

Алтапресс