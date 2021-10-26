Алтапресс: До 7 ноября уйдут на каникулы школы Алтайского края

Осенние каникулы у школьников в Алтайском крае продлятся с 30 октября по 7 ноября, сообщили в краевом минобре.

Школа. Образование. СС0

Так гласят рекомендации министерства просвещения России для всех школ.

«С 30 октября по 7 ноября школьники образовательных организаций будут находиться на осенних каникулах», — заявила начальник отдела общего образования и оценочных процедур министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.

Детские сады в это время будут работать по тому сценарию, по которому работали в 2020 году, то есть в формате дежурных групп.

«Необходимо подтверждение с места работы того факта, что отец и мать будут задействованы на рабочих местах. Таким образом, в детских садах будут создаваться дежурные группы, куда можно будет привести ребенка», — пояснила Полосина.

Напомним, по распоряжению президента России Владимира Путина неделя с 30 октября по 7 ноября объявляется нерабочей.

Ранее сообщалось, что школы имеют право самостоятельно решать вопрос с каникулами.

Алтапресс