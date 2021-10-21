ГОРНЯК22 21.10.2021
Образование

Алтапресс: Интересная продлёнка для вашего ребёнка

Горняк22
15 часов Ago

Современная жизнь динамична, люди активно самореализуются. Работают папы, мамы, бабушки и дедушки. В таком ритме сложно уделять внимание своему ребёнку, который нуждается в уходе, заботе, развитии, помощи в выполнении домашних заданий и интересном досуге.

Продленка. Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина объявляет набор детей начальных классов в группу продлённого дня.

В светлом просторном помещении организованы:

  • контроль за выполнением домашних заданий;
  • мастер-классы;
  • театрализованная деятельность;
  • спортивные часы/шахматы;
  • игры, викторины;
  • 2-х разовое питание в буфете.
  • А кроме того, прогулки на свежем воздухе!

Участникам группы продленного дня Школа скорочтения предоставляет скидку на прохождение любого из тренингов (обучение чтению, техника чтения, cкоросчёт, каллиграфия, логическое мышление и др.). Посещение тренингов будет организовано во время пребывания ребёнка в продлёнке.

На осенних каникулах продлёнка работает для всех желающих!

С 1 по 5 ноября, в каникулы, продлёнка работает в формате детского городского лагеря. В течение целой недели дети погрузятся в атмосферу сказочной Осени. Каждый день будет посвящён освоению новой творческой техники создания осенних пейзажей. Необыкновенные поделки ребята смогут забрать домой, чтобы украсить свою комнату или подарить маме. Итогом тематической недели станет инсценировка сказки, где каждый получит возможность творческой самореализации как актер, сценарист, костюмер или декоратор. На период каникул буфет организует для детей 3-х разовое разнообразное питание.

Интересная продлёнка для вашего ребёнка1

Запись по телефону 57−16−06
или на сайте barnaul-1.turboread.ru

Актуальная информация
в Инстаграм @turboread_brn

Адрес: пр-т Комсомольский, 80В


Алтапресс

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