Алтапресс: Алтайский технопарк «Кванториум.22» вошел в сотню лучших российских организаций развития детей

Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» стал одним из лучших в России в конкурсах Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» и его образовательные программы высоко оценены на международном уровне. Достижения Детского технопарка «Кванториум.22» включены в сборник «Ими гордится Россия».

В Детском технопарке "Кванториум.22" Дмитрий Лямзин

«Интеллектуально-творческий потенциал России» — это часть Международной образовательной программы «SmartPlanet» («Умная планета») — площадки для проведения предметных олимпиад, конкурсов исследовательских и проектных работ, фестивалей, научных конференций.

Всего в течение учебного года на конкурсы программы «Умная планета» поступило более 100 тыс. работ из всех 85 субъектов Российской Федерации и других стран. В программу были вовлечены свыше 6000 учебных заведений России из более 2000 городов и сел.

В Детском технопарке «Кванториум.22» Дмитрий Лямзин

По итогам 2020/2021 учебного года Детский технопарк «Кванториум.22» вошел в число 100 лучших организаций Международной образовательной программы «SmartPlanet».

Отбор в «SmartPlanet» шел по разным параметрам, в том числе конкурсам на всех уровнях. В этом году кванторианцы выиграли соревнования WorldSkills по Сибирскому федеральному округу по пяти направлениям.

Источник: Технопарк «Кванториум.22»

Помимо реальных побед в конкурсе «SmartPlanet» учитывались и другие позиции: количество школьников (в детском технопарке 2065 человек), привлечение инвестиций и создание собственных изобретений. Например, учащиеся в «Кванториуме22» придумали сепаратор, отделяющий мучные фракции. Преподаватели аграрного университета помогли им с разработкой, а инженеры фирмы «Прогресс» уже внедрили агрегат в производство.

Директор Детского технопарка Алтайского края, Сергей Мансков, подчеркивает, что школьники, которые занимаются в технопарке, высокомотивированы и четко понимают, каких результатов хотят добиться в обучении. Для них предлагают более 60 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по семи направлениям: виртуальной и дополненной реальности, промышленной робототехники, хайтек, IT-, аэро-, гео- и биоквантумам.

В Детском технопарке «Кванториум.22» Дмитрий Лямзин

Больше всего ребят хотят заниматься IT-направлением. Конструирование сайтов, мобильные приложения, языки программирования — все это интересно даже самым маленьким ученикам «Кванториума22».

«В этом году мы подали заявку на конкурс „Лучшая образовательная программа России“, — рассказывает директор „Кванториума22“. — И у нас теперь дипломов разных степеней около 30».

Скоро произойдет и еще одно событие, которое добавит уникальности инфраструктуре «Кванториума 22»: здесь появится вертикальный сад. Это своеобразная экосистема высотой 12 метров, которая будет существовать автономно, с «умной» регуляцией полива и освещения. Выстроить концепцию сада с алтайскими растениями помогла профессор АлтГУ Татьяна Терехина.

В Детском технопарке «Кванториум.22» Дмитрий Лямзин

Справка

Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» — это организация дополнительного образования детей новой модели, часть федеральной сети детских технопарков «Кванториум».

«Кванториум» оснащен высокотехнологичным оборудованием, нацелен на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

В Детском технопарке могут заниматься дети в возрасте от 5 до 17 лет по 7 направлениям.

На строительство алтайского технопарка было выделили 78 млн рублей из краевого бюджета. На его оснащение высокотехнологичным оборудованием потрачено почти 80,5 млн рублей, в том числе 56 млн рублей из федерального бюджета.

К 2024 году 77% детей в Алтайском крае будут охвачены дополнительным образованием. С 2019 года созданы 2 мобильных и 1 детский технопарки «Кванториум». В 2020 году открыты региональный центр выявления н поддержки одаренных детей «Талант22» и ключевой центр развития детей «Дом научной коллаборации» на базе Алтайского государственного университета. До 2024 года будут созданы 1844 новых места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, отремонтированы 42 спортивных зала муниципальных школ, 50 школьных спортивных клубов оснащены спортивным оборудованием и инвентарем.

Алтапресс