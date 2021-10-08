ГОРНЯК22 08.10.2021
Образование

Алтапресс: В Казани пройдет серия мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия

Горняк22
11 часов Ago

8 октября 2021 года на площадке ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия.

Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Цель проведения мероприятия — формирование и укрепление гражданской идентичности и межнационального согласия среди детей и молодежи Российской Федерации.

Мероприятие сфокусировано на решении следующих основных задач:

  • укрепление единства многонационального народа Российской Федерации;
  • сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации;
  • развитие в гражданском обществе социальной солидарности;
  • воспитание социально ответственной личности, обеспечит гармонизацию межэтнических отношений.

К участию в мероприятии приглашаются: специалисты в сфере воспитания, обучающиеся общеобразовательных организаций, молодежь, родители, педагогические работники, представители спортивных, общественных и религиозных организаций, учреждений культуры.

Основные форматы работы мероприятия:

  1. Открытый урок.
  2. Проектная мастерская «Искусство визуализации национально — культурного колорита / своеобразия российской цивилизации».
  3. Мастер-класс — презентация серии изданий «Сокровищница Татарстана».
  4. Семинар — «Глазами иностранных студентов: практики постижения российской культуры».
  5. Стратегическая сессия — «Межкультурный и межрелигиозный диалог». В качестве ведущих мероприятий приглашены педагоги общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, представители РАН, РАО, общественных и религиозных организаций, авторы практик по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия, специалисты в сфере воспитания.

Участие в мероприятии: очное и бесплатное.

Всем участникам мероприятия будет выдан именной электронный сертификат.

Регистрация на мероприятие: доступна на сайте: https://rus.life/#events.

Подробнее о мероприятии: https://youtu.be/WFGcSSgPWDM

Место проведения мероприятия: ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)».

Адрес: г. Казань, ул. Московская, 42.

Время: с 10:00 до 17:00.

Организаторы мероприятия: АНО СРОИ «Цифровая Фабрика Инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Консультирование по вопросам, связанным с участием в мероприятии, осуществляется по телефону +7 (495) 225-54-58 или электронной почте mail@rus.life.

Контактное лицо — Пшеничный Денис Игоревич.

Алтапресс

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