ГОРНЯК22 05.10.2021
Образование

Алтапресс: Карантин из-за гепатита A ввели в барнаульской школе

Горняк22
11 часов Ago

Класс школы № 137 в Барнауле закрыли на карантин после того, как у одного из первоклассников обнаружился гепатит А, пишет «Толк».

Школа. Открытые источники в интернете.

Представитель родительского комитета написал в общем чате, что у одного из детей диагностировали инфекцию и класс отправляют на карантин на 35 дней.

При этом уроки не отменяют, но переодеваться и ходить в столовую дети будут отдельно от других. Некоторых детей отправили сдавать анализ в поликлинику.

Гепатит, А поражает печень и желчевыделительную систему, передается контактно-бытовым путем.

Эпидемические вспышки наблюдаются в осенне-зимний период преимущественно у детей. Почти все пациенты полностью выздоравливают.

Ранее altapress.ru узнал, могут ли российские школы массово закрыться из-за всплеска пандемии COVID-19.

Алтапресс

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