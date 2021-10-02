Алтапресс: Технопарк в каждую школу. На конкурсе «Лучшие проекты информатизации на Алтае» показали передовые IT-разработки

В Барнауле в 18-й раз прошел финал конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае». Расскажем, что подготовили участники этого года и как широко могут распространиться их проекты.

Цифровая прокачка региона. Источник: itforumaltai.ru

О конкурсе

Конкурс открыт для всего IT-сообщества, любой в праве предложить проекты, которые могут оказать влияние на экономику Алтайского края, на социальную и образовательную сферы.

В этом году на конкурс поступило 44 заявки. После отбора по критериям — актуальность, социальная значимость, реализуемость и эффективность — в финал вышел 21 проект.

Жюри, состоящее из представителей органов исполнительной власти региона, научного сообщества, ИТ-бизнеса, выбрали по три победителя в каждой из четырех номинаций: Digital transformation, Unique digital design, HOT SocTech, Student аpportunITy.

Евгений Зрюмов. СС0

Евгений Зрюмов,

министр цифрового развития и связи Алтайского края:

— Мы рассматриваем IT-ландшафт: чем интересуются разработчики, каких технологий не хватает, а какие у нас наиболее востребованы. Это дает понять, какую поддержку оказывать компаниям, на что делать ставку, какие проекты сопровождать. В целях поддержки краевых разработчиков, повышения уровня их узнаваемости проводится широкая информационная кампания. Все это позволяет участникам найти инвесторов или дополнительных покупателей.

Также министр отметил, что проекты победителей давно и широко используются в работе органов исполнительной власти региона, в том числе в сфере здравоохранения, где Алтайский край занимает 6 место в рейтинге цифровой зрелости в России.

Борис Чесноков,

президент Алтайской торгово-промышленной палаты:

— Мой любимый пример технологии — система «Сдача на телефон», который реализовали на базе сети «Мария-Ра». Это сейчас проект не так актуален — мы привыкли к безналичному расчету. Но тогда, 10 лет назад, все мучились с мелочью. А тут раз — и можно было отправить сдачу на баланс телефона, очень удобно.

Борис Чесноков (АлтТТП). Олег Богданов, altapress.ru

О конкурсантах

«Галэкс Сервис» представил программно-аппаратный комплекс «Патриот». Идея — установить на рабочих местах вместо иностранных — российские операционные системы и офисные пакеты, которые будут управляться администраторами с помощью отечественных технологий. Все это значительно снижает стоимость комплекта программ для одного рабочего места.

Библиотека имени Шишкова представила проект по трансформации библиотек в цифровом пространстве. Выпускник Алтайского государственного университета Вячеслав Ширяев показал мобильную систему тренировки устного счета для дошкольников и школьников с помощью технологий дополненной реальности.

Много любопытных проектов показали конкурсанты, но подробнее мы остановимся на одном. Авторский коллектив Алтайского педагогического университета представил проект «Школьный технопарк: школа, технологии, наука». Это информационный ресурс, который помогает развивать сферы общего и дополнительного образования.

Александр Грязнов,

доцент кафедры технологических дисциплин АлтГПУ:

— Сейчас создаются новые центры — «Кванториумы». Это все хорошо, но есть недостаток — обучаться может далеко не каждый школьник, например, в стороне остается сельская местность. А нам хочется, чтобы свой технопарк был у каждой школы. И проект рассказывает как их организовать без значительных денежных затрат.

Цифровая прокачка региона. СС0

Проект включает в себя четыре направления. Авторы предлагают работать с их собственной системой дистанционного обучения — альтернативной Moodle, которая, по их словам, обладает большими возможностями. На базе платформы каждая школа сможет создать собственный портал.

Также проект направлен на создание цифровых лабораторий, которые позволяют проводить физические эксперименты — собирать данные с устройств и проводить обработку. Все это на базе недорогого процессора Arduino, в который можно загружать программы и управлять устройствами по заданному алгоритму, создавая бесконечное количество различных гаджетов.

Третье направление — образовательно-мобильная робототехника. На базе 3D печати и Arduino авторы разработали конструктор, с помощью которого можно собирать несколько роботов и обучать школьников программированию. Четвертое — обучение числовому программному управлению станочным оборудованием.

Цифровая прокачка региона. СС0

Имена победителей станут известны 7 октября на ежегодном IT-форуме. Авторов лучших проектов наградят дипломами Губернатора Алтайского края и денежной премией.

Алтапресс