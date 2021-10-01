Алтапресс: В Челябинске прошли образовательно-просветительские мероприятия по вопросам формирования межнационального согласия

17 сентября 2021 года на площадке Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета прошла серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия. Организатором мероприятия выступило АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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В мероприятии принял участие широкий круг специалистов и заинтересованных лиц: представители образовательных учреждений, общественных национально-культурных и религиозных организаций, родительского сообщества, органов власти, а также молодежные лидеры и эксперты. Всего в мероприятиях приняло участие 244 человека.

Основные форматы работы мероприятий включали:

Открытый урок , посвященный решению проблем формования гражданской идентичности в системе образовании: содержательные аспекты и препятствия для реализации. Проектная мастерская «Проектная деятельность как инструмент формирования гражданской идентичности и этноконфессионального согласия в молодежной среде». Мастер-класс «Межкультурная коммуникация в условиях образовательной среды». Семинар «Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности в условиях поликультурного общества в образовательной среде». Стратегическая сессия , приуроченной к подготовке Всемирной конференции ООН по межкультурному и межрелигиозному диалогу в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Материалы мероприятий представлены на:

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