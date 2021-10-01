ГОРНЯК22 01.10.2021
Образование

Алтапресс: В Челябинске прошли образовательно-просветительские мероприятия по вопросам формирования межнационального согласия

Горняк22
10 часов Ago

17 сентября 2021 года на площадке Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета прошла серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия. Организатором мероприятия выступило АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Иллюстрация предоставлена рекламодателем

В мероприятии принял участие широкий круг специалистов и заинтересованных лиц: представители образовательных учреждений, общественных национально-культурных и религиозных организаций, родительского сообщества, органов власти, а также молодежные лидеры и эксперты. Всего в мероприятиях приняло участие 244 человека.

Основные форматы работы мероприятий включали:

  1. Открытый урок, посвященный решению проблем формования гражданской идентичности в системе образовании: содержательные аспекты и препятствия для реализации.
  2. Проектная мастерская «Проектная деятельность как инструмент формирования гражданской идентичности и этноконфессионального согласия в молодежной среде».
  3. Мастер-класс «Межкультурная коммуникация в условиях образовательной среды».
  4. Семинар «Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности в условиях поликультурного общества в образовательной среде».
  5. Стратегическая сессия, приуроченной к подготовке Всемирной конференции ООН по межкультурному и межрелигиозному диалогу в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Материалы мероприятий представлены на:

  • сайте проекта
  • официальном youtube-канале

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Школьники без «домашки» и самые богатые учителя. Тест: что вы знаете о профессии педагога

Алтапресс: Школьники без «домашки» и самые богатые учителя. Тест: что вы знаете о профессии педагога

Горняк22
10 часов Ago
Каждый год 5 октября вся страна благодарит и поздравляет учителей. Так ли хорошо вы знаете эту профессию, проверьте в тесте altapress.ru. Тест. altapress.ru Для того,...
Алтапресс: Технологии будущего: ученые АГАУ представили свои проекты на биотехнологическом форуме

Алтапресс: Технологии будущего: ученые АГАУ представили свои проекты на биотехнологическом форуме

Горняк22
1 день Ago
Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия», прошедший с 23 по 26 сентября в Алтайском крае, стал не только мероприятием, где российские и зарубежные исследователи обменивались опытом,...
Алтапресс: Международное признание качества обучения в АГИК

Алтапресс: Международное признание качества обучения в АГИК

Горняк22
1 день Ago
Образовательные программы Алтайского государственного института культуры «Музыкально-инструментальное искусство», «Дирижирование», «Искусство народного пения» и «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» включены в Европейский реестр аккредитованных программ —...
Алтапресс: Алтайский университет вошел в «Приоритет 2030» и получит как минимум 100 млн рублей

Алтапресс: Алтайский университет вошел в «Приоритет 2030» и получит как минимум 100 млн рублей

Горняк22
3 дня Ago
В программу «Приоритет 2030», посвященную поддержке университетов, вошли 106 российских вузов, в том числе и Алтайский государственный университет, сообщает Минобразования РФ. Алтайский государственный университет...

Читать по теме:

ВТОПЕ: