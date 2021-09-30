Алтапресс: Международное признание качества обучения в АГИК

Образовательные программы Алтайского государственного института культуры «Музыкально-инструментальное искусство», «Дирижирование», «Искусство народного пения» и «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» включены в Европейский реестр аккредитованных программ — Database of External Quality Assurance Results (DEQAR).

I корпус Алтайского государственного института культуры. Архив Алтайского государственного института культуры.

Эту высокую оценку и признание Гильдии экспертов профессионального сообщества международного уровня качества обучения институт получил после прохождения процедуры международной профессионально-общественной аккредитации весной 2021 года. Основная цель процедуры профессионально-общественной аккредитации — установление степени соответствия аккредитуемого кластера образовательных программ стандартам и критериям профессионально-общественной аккредитации, разработанным Национальным центром профессионально-общественной аккредитации и установленным в соответствии с Европейскими стандартами гарантии качества образования ESG-ENQA.

Получение наивысшей оценки качества обучения, профессионального и научного потенциала профессорско-преподавательского состава, материально-технической базы, условий проживания в общежитиях, студенческих инициатив, квалификации выпускников и их карьерных траекторий свидетельствует о реализации в Алтайском государственном институте культуры политики в области качества образовательных услуг и высокой востребованности выпускников.

Алтапресс