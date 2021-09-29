ГОРНЯК22 29.09.2021
Образование

Алтапресс: Проверка знаний. Почему в российских школах сократят количество контрольных

Горняк22
10 часов Ago

Президент Владимир Путин поручил снизить количество контрольных работ в школах, сообщается на сайте Кремля. Для чего нужен отказ от проверочных заданий и какие еще меры предложил лидер — в материале altapress.ru.

Школа. Михаил Хаустов 1 Почему количество контрольных уменьшится?

Как следует из перечня поручений президента, количество проверочных работ предлагается уменьшить в связи с тем, что в стране необходимо обеспечить методически обоснованный мониторинг знаний. А также учесть актуальность задач по контролю за качеством образования.

2 Кто выполнит президентскую задачу?

Поручения адресованы Рособрнадзору, Минобру и региональным властям. Руководить процессом будут министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.

Школа.1 Школа. Открытые источники в интернете. 3 Какие еще образовательные реформы предложил Владимир Путин?

До 1 декабря общеобразовательным учреждениям требуется доложить, как реализовано обновление системы преподавания истории.

Школа.2 Школа. Михаил Хаустов

Для работы в этом направлении рекомендуют привлечь Российскую академию наук (РАН), Российское военно-историческое сообщество, Русское географическое общество, ведущие университеты.

Также до 2026 года, по поручению президента, школы включат в программу капитального ремонта за счет софинансирования средствами из федерального бюджета.

Алтапресс

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