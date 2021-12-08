Алтапресс: В Алтайском филиале РАНХиГС состоялся День открытых дверей

5 декабря в Алтайском филиале РАНХиГС прошёл День открытых дверей. Академию посетили более 300 гостей из разных районов и городов Алтайского края.

День открытых дверей. Алтайский филиал РАНХиГС.

Во время официальной части будущим абитуриентам и их родителям рассказали о направлениях подготовки в Алтайском филиале Президентской академии, проекте «Школа больших возможностей», условиях поступления, обучении в вузе, о внеучебной деятельности и студенческой жизни. Отдельно руководство вуза встретилось с родителями.

Родители и будущие абитуриенты. Алтайский филиал РАНХиГС.

Юных посетителей ждал квест «Ёлки в РАНХиГС: теория 5 направлений». При его прохождении учащиеся получили представление о профессиях экономиста, управленца, юриста, психолога и специалиста по медиакоммуникациям. На площадках под названиями «Новогодний детектив», «Уболтай Деда Мороза», «Министерство чудес», «Ёлочный экспириенс», «Инвестиции в канун Рождества» школьники составляли фоторобот преступника, укравшего подарки, отгадывали тематические загадки, участвовали в социально-психологических экспериментах, диагностировали своё эмоциональное состояние, высчитывали доходность ценных бумаг, учились правильно формулировать новогодние желания и многое другое.

Квест. Алтайский филиал РАНХиГС.

Желающие также могли получить индивидуальную консультацию на площадке «Серпантин профессий». Старшеклассники задавали представителям академии вопросы о количестве бюджетных мест по каждому направлению обучения, сумме проходных баллов, получаемых компетенциях, перспективах трудоустройства.

Индивидуальная консультация. Алтайский филиал РАНХиГС.

Ребятам вручили сладкие презенты и наклейки с посланием: «Все мечты реальны!», «Верь в чудеса!», «Все двери открыты!», «Ты на верном пути!». В вузе работали стилизованные зоны для фотосессий с персонажами из рождественских сказок и мультфильмов, интерактивные площадки, на которых можно было проверить свои знания, весело провести время. Волонтёры и преподаватели провели для гостей экскурсии по академии.

Справка

Алтайский филиал является одним из 53 региональных структурных подразделений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) — крупнейшего в России университета социально-экономического и гуманитарного профиля. Филиал образован 2 февраля 2001 года. Образовательная деятельность осуществляется в сфере высшего образования по направлениям бакалавриата/специальностям: «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Экономика», «Психология» и «Судебный и прокурорский надзор». Магистратура включает направления «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Экономика», «Финансы и кредит», «Психология», «Градостроительство». С 2022 года будет осуществляться набор на бакалавриат и в магистратуру по направлению «Медиакоммуникации».

#День открытых дверей #РАНХиГС

Алтапресс