Алтапресс: Алтайский государственный институт культуры приглашает на Фестиваль науки NAUKA 0+

17 сентября 2021 года Алтайский государственный институт культуры примет участие в открытии Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+, которое состоится в рамках Дней образования и науки на Алтае. На главной сцене фестиваля лучшие творческие номера представит ансамбль современного танца «Вереск» (художественный руководитель — Ольга Вернигора). На фестивале Алтайский государственный институт культуры представит программу «Культура — основа национальной безопасности», основанную на материалах научных исследований мультикультурного пространства региона, где будет продемонстрировано творческое многообразие культуры народов Алтайского края. Изучение культуры этносов способствует формированию межкультурного диалога, укреплению государственности, объединению наций в единое целое — Российскую Федерацию!

I корпус Алтайского государственного института культуры. Архив Алтайского государственного института культуры.

18 сентября АГИК распахнет свои двери для участников Фестиваля науки NAUKA 0+. На первой площадке (пр. Ленина, 66) гостям будет предложен квест «Культурный EVENT», который проводится в игровой форме с целью расширения кругозора о развитии культуры Сибирского региона, формирования интереса к творческим профессиям и выявления талантов у участников. Задания квеста объединены интересным сюжетом, участники становятся историческими персонажами, которым предстоит выполнить определённую миссию — перевоплотиться в представителей творческих профессий, актёров, художников, музыкантов, дизайнеров, гидов. Ключевыми этапами квеста станут: «Танцуй красиво и правильно», «Если любишь театр», «Мир наизнанку», «Деревянная мозаика», «Арт-мозаика», «Властелин времени», «Игродом» и др. Вторая площадка (ул. Антона Петрова, 212) представит программу «Музыкальный калейдоскоп», ориентированную на формирование устойчивого интереса к музыкальному наследию России. В рамках программы предусмотрены квест-игра «Алтай. Песня. Традиция», нацеленная на знакомство с музыкальной этнической историей региона и традиционным музыкальным фольклором Алтая; викторина «Угадай мелодию», ставящая своей целью расширение кругозора учащихся посредством популяризации образцов классической музыки в современной обработке; музыкально-литературный вечер «Экология души», посвящённый выявлению творческого потенциала и формированию устойчивого интереса к изучению образцов музыкальной культуры.

24 сентября в онлайн формате состоится вебинар «Методика выполнения конкурсных работ и условия оценки открытого межрегионального конкурса юных экскурсоводов школьных музеев «Музейный Event». К участию в вебинаре приглашаются педагоги общеобразовательных учреждений и учащиеся средних и старших классов с целью популяризации научно-исследовательской деятельности в сфере историко-культурного наследия и представления её результатов в научно-популярной форме.

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