ГОРНЯК22 17.09.2021
Образование

Алтапресс: Как научить ребенка самостоятельно учиться

Горняк22
16 часов Ago

С началом школьных будней всё больше родителей задают себе вопрос: «Достаточно ли развит мой ребёнок, чтобы учиться самостоятельно?»

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.

Барнаульская Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина приглашает детей 4−17 лет и их заботливых родителей на уникальные экспресс-тренинги из 10 занятий:

1 Алфавит

Учим буквы.

2 Обучение чтению

Учим читать детей, знающих буквы.

3 Техника чтения

Корректируем ошибки, чтение станет осмысленным.

4 Чтение словами

Помогаем перейти от слогового чтения к чтению словом, увеличиваем скорость чтения с пониманием прочитанного.

5 Скорочтение

Обработка информации с полным её запоминанием.

6 Память

Овладение мнемотехниками для запоминания чисел, стихотворений, иностранных слов и др.; подготовка докладов, основы ораторского мастерства.

7 Каллиграфия

Улучшится качество почерка и осанка.

8 Логическое мышление

Ребёнок научится рассуждать, строить логическую цепочку своих мыслей, повысит средний балл IQ.

9 Таблица умножения

Дети научатся умножать, делить, а также решать уравнения.

10 Устный счёт

Дети полюбят математику.

Годовой курс «Будь готов!»

Комплексная подготовка к школе.

Запись на бесплатное собеседование для подбора актуального курса:

Как научить ребенка самостоятельно учиться1

Телефон: 57−16−06

Сайт: barnaul-1.turboread.ru

Instagram: turboread_brn

Адреса: пр. Комсомольский, 80-в; ул. Взлётная, 23


Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Мама барнаульской школьницы нашла ссылку на порносайт в учебнике

Алтапресс: Мама барнаульской школьницы нашла ссылку на порносайт в учебнике

Горняк22
2 дня Ago
В учебнике издательства «Просвещение» по английскому языку жительница Барнаула обнаружила иллюстрацию ссылки на порносайт, когда помогала дочери делать уроки. Образование. Учебники. открытые источники...
Алтапресс: Коллектив сельской школы на Алтае записал видео для Томенко

Алтапресс: Коллектив сельской школы на Алтае записал видео для Томенко

Горняк22
1 неделя Ago
Заведующий филиалом Каменской школы Залесовского района (Пещерская СОШ) Вячеслав Гуреев при поддержке коллектива записал видеообращение к правительству Алтайского края. Школа. Открытые...
Алтапресс: Зачем в Барнауле за 12 млн рублей открыли Центр непрерывного повышения педагогического мастерства

Алтапресс: Зачем в Барнауле за 12 млн рублей открыли Центр непрерывного повышения педагогического мастерства

Горняк22
2 недели Ago
1 сентября в институте развития образования им. А.М. Топорова открыли Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. На его создание потратили более 12 млн...
Алтапресс: В Алтайском филиале РАНХиГС прошла праздничная линейка

Алтапресс: В Алтайском филиале РАНХиГС прошла праздничная линейка

Горняк22
2 недели Ago
1 сентября в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний и началу учебного года. Во дворе главного корпуса собрались почётные гости, преподаватели...
Алтапресс: Алтайского педагога на Колыме заставили вернуть 2 млн рублей по программе «Земский учитель»

Алтапресс: Алтайского педагога на Колыме заставили вернуть 2 млн рублей по программе «Земский учитель»

Горняк22
2 недели Ago
Учительница из Республики Алтай вместе с мужем и детьми переехала на Колыму и получила 2 млн рублей подъемных средств по программе «Земский учитель», но уехала обратно с деньгами....

Читать по теме:

ВТОПЕ: