Алтапресс: Коллектив сельской школы на Алтае записал видео для Томенко

Заведующий филиалом Каменской школы Залесовского района (Пещерская СОШ) Вячеслав Гуреев при поддержке коллектива записал видеообращение к правительству Алтайского края.

Школа. Открытые источники в интернете.

Руководитель школы просит правительство помочь с ремонтом. В здании 1963 года, где прежде никогда не было капремонта, учится 33 школьника, девять дошколят и работает 11 человек.

Как заметил Гуреев, они обращались в администрацию района с этим вопросом, но там ответили, что финансов на это нет.

«Вы у нас единственная надежда», — заключил заведующий.

Стоит сказать, что авторы ролика запечатлели здание только снаружи.

Алтапресс