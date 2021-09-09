ГОРНЯК22 10.09.2021
Образование

Алтапресс: Коллектив сельской школы на Алтае записал видео для Томенко

Горняк22
17 часов Ago

Заведующий филиалом Каменской школы Залесовского района (Пещерская СОШ) Вячеслав Гуреев при поддержке коллектива записал видеообращение к правительству Алтайского края.

Школа. Открытые источники в интернете.

Руководитель школы просит правительство помочь с ремонтом. В здании 1963 года, где прежде никогда не было капремонта, учится 33 школьника, девять дошколят и работает 11 человек.

Как заметил Гуреев, они обращались в администрацию района с этим вопросом, но там ответили, что финансов на это нет.

«Вы у нас единственная надежда», — заключил заведующий.

Стоит сказать, что авторы ролика запечатлели здание только снаружи.

Алтапресс

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