ГОРНЯК22 04.09.2021
Образование

Алтапресс: Что такое детский туризм и как его развивать

Горняк22
1 час Ago

Ребенок впитывает информацию как губка, а на его развитие влияет все окружение. Каждый родитель желает вложить в юную головку как можно больше полезной информации. Но для этого необходимо расширять кругозор, не ограничиваясь прогулками только в своем дворе.

Детский палаточный лагерь. СС0

Маленькие и большие путешествия

Простейший детский туризм доступен для малышей уже начиная с двухлетнего возраста. Чем старше ребенок, тем разнообразнее и насыщеннее будет программа. Кроме прогулок за пределы своего двора можно организовать экскурсии в лес, парк, на луг, в другие ландшафтные зоны нашего края для наблюдения за природой. Отлично, если получится посетить одно и то же место в разные поры года, при любых погодных условиях и понаблюдать за изменениями в животном и растительном мире.

Для наблюдения ребенку и взрослому понадобятся туристические аксессуары и даже оптика: лупа для наблюдения за насекомыми, детский микроскоп, бинокли. Все это можно приобрести заранее здесь и подготовиться к увлекательному путешествию, став полностью экипированным.

По мере взросления ребенка туризм выходит за рамки наблюдения за природой. В возрасте 5−6 лет можно знакомить с достопримечательностями своего края, его историей. А впоследствии выезжать в короткие путешествия на автомобиле или общественном транспорте.

С семи лет ребенок уже может отправляться в «самостоятельное» путешествие в составе детской туристической группы. Как правило, при организации составляется программа. И кроме путешествий она включает физическое развитие детей — походы, длительные пешие прогулки, спортивные соревнования. Вместе с тем ребенок узнает все туристические премудрости: знакомится со снаряжением (компас, рюкзак, специальная одежда), как вести себя, если заблудился, учит правила поведения в лесу, в горах, на воде. Дети умеют ориентироваться на местности и по карте, понимают топографические обозначения, преодолевают препятствия согласно их возрасту.

Аксессуары для детского туризма

Конечно, прогулка и наблюдение вскоре наскучат, если не прихватить с собой туристическое снаряжение. Необязательно тянуть огромный рюкзак, наполненный консервами. Отправляясь в парк, прихватите увеличительное стекло и рассмотрите божью коровку, тычинки у цветка. Принесите с улицы щепотку песка, травинку, посмотрите, как она выглядит под микроскопом. Отправляясь гулять вечером, возьмите бинокль или подзорную трубу, понаблюдайте с ребенком за звездами и луной. Или загляните за горизонт с собственного балкона.

Отдохните на траве, расстелив туристический коврик, выпейте чаю из термоса и с помощью компаса узнайте про стороны света. Развивайте малыша и открывайте мир заново вместе с ним!

Алтапресс

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