ГОРНЯК22 03.09.2021
Образование

Алтапресс: Алтайского педагога на Колыме заставили вернуть 2 млн рублей по программе «Земский учитель»

Горняк22
10 часов Ago

Учительница из Республики Алтай вместе с мужем и детьми переехала на Колыму и получила 2 млн рублей подъемных средств по программе «Земский учитель», но уехала обратно с деньгами. В итоге она все же добровольно согласилась вернуть средства, пишет «Магаданская правда».

Школа. Доска. CC0

По словам педагога, причиной скорого отъезда на родину стала тяжелая болезнь отца и необходимость ухода за ним.

Директор школы в поселке Мяунджа Татьяна Обвинцева говорит, что стоял вопрос о возврате денежных средств в полном объеме, но оказалось, что больше половины суммы уже потрачено.

«На предложение вернуть хотя бы остаток педагог заверила, что ей будет удобнее перечислить сразу всю сумму спустя 2−3 месяца. Потом от нее не было никаких известий, а на днях она сообщила, что вернуть деньги не сможет», — рассказывает директор.

Комитет по образованию начал готовить документы о принудительном взыскании с учительницы подъемных средств в судебном порядке, но после резонанса в СМИ женщина решила вернуть 2 млн рублей добровольно, но по частям.

На сегодняшний день она вернула всю сумму полностью.

Ранее сообщалось, что ради необходимого для нормальной жизни достатка 54% барнаульских педагогов трудятся на нескольких работах.

Алтапресс

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