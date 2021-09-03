ГОРНЯК22 03.09.2021
Образование

Алтапресс: Весь класс на карантине. В Алтайском крае родители отправили больного ребенка на линейку

Горняк22
10 часов Ago

Родители одного из учеников Бийского лицея отправили его на линейку 1 сентября несмотря на плохое самочувствие. В итоге весь класс в первый же день отправился на дистанционное обучение и двухнедельный карантин, пишет «Бийский рабочий».

В Бийском лицее. biysk-liceum.ru

Со слов представителей администрации, ребенок плохо себя чувствовал, сдал тест на коронавирус, но родители все равно отправили его на классный час.

2 сентября школьник пришел на уроки и получил положительный результат теста.

В администрации лицея считают, что вина в случившемся полностью лежит на родителях. Под ударом оказалось здоровье других детей в классе, а также педагогов, и нарушился даже не успевший начаться учебный процесс.

Родителям напомнили, что и в этом учебном году в школах действует правило: детей с признаками инфекционных заболеваний будут незамедлительно изолировать в медкабинет до приезда бригады врачей либо прибытия родителей.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии детей в Алтайском крае достигло 4 990 человек.

Алтапресс

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