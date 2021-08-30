Алтапресс: С налетом времени. Что хранится в закрытых исторических местах Барнаула, куда попадет не каждый

28 августа в Барнауле состоялся Всероссийский экскурсионный флешмоб. Единовременно на разных площадках, в музеях и значимых местах города прошли бесплатные экскурсии для горожан. Для них это также стало возможностью попасть в самые неожиданные места. Корреспонденты altapress.ru побывали в двух из них — гостинице «Алтай» и станкостроительном заводе.

Экскурсия по гостинице "Алтай" altapress.ru

Гостиница «Алтай»: место для инженеров и чиновников

Гостиницу «Алтай» (первую в Барнауле) построили после образования Алтайского края. В 1937 году Барнаул стал центром нового региона, поэтому ему срочно потребовалось приличное место, где могли бы жить командированные чиновники, инженеры и другие специалисты.

Построили нынешний памятник архитектуры по московскому типовому проекту, переработанному красноярским проектным бюро. Архитекторы — волгоградец Аркадий Баранский и барнаулец Виктор Казаринов. Последний спроектировал лестницу ВДНХ, кинотеатры «Россия», «Первомайский», а также работал над ансамблем площади Победы и Советов.

Цифра

217 номеров — столько имелось у гостиницы в 1941 году. Сейчас их 78.

1,2 тыс. рублей — затраты на строительство.

Гостиница «Алтай». altapress.ru.

Строительство гостиницы началось в 1939 году. Распахнула она свои двери тихо, без торжеств, в июле 1941 года. Поэтому первыми в ней поселились эвакуированные директора заводов, актеры и представители воинских частей.

Факт

Этажность — 4.

Стиль — арт-деко и неоклассицизм.

Экскурсия по гостинице «Алтай» altapress.ru

В гостинице сделали капитальный ремонт в 2018 году. Лепнину, колонны и центральную лестницу оставили в прежнем виде, отреставрировали. «На лестнице очень любят проводить фотосессии», — рассказывает администратор Елизавета Белихина. Стоимость такого удовольствия — 1 тыс. рублей в час.

Какие знаменитости жили в гостинице

Вольф Мессинг

В 1942 году по главной лестнице в свой номер поднимался этот известный гипнотизер и иллюзионист. В то время он проводил в городе «Психологические опыты по отгадыванию и передачи мыслей на расстоянии». Его сеансы состоялись в саду Меланжевого комбината и в здании нынешней филармонии.

Александр Вертинский

Известный музыкант по пути из Китая, из которого ему позволило переехать в СССР правительство, дал в Барнауле концерт в 1943 году. Точных доказательств, что он жил в «Алтае» нет, но предположения есть, ведь это была единственная приличная гостиница в городе.

Гостиница «Алтай». altapress.ru.

Актеры и съемочная группа фильма «Кащей Бессмертный»

В 1944 году в гостинице «Алтай» находилась штаб-квартира съемочной группы фильма «Кащей Бессмертный» Александра Роу. Здесь же жили актеры, в том числе Георгий Милляр и Сергей Столяров. Здесь же и набирали массовку для съемок. В номере 28 записывали желающих, а после съемок оплачивали участие.

Кинематографисты

В октябре 1962 года в Барнаул приехала целая делегация советских кинематографистов — Эльдар Рязанов, Лариса Голубкина, Владимир Зельдин и Ия Саввина. Возглавлял группу наш режиссер-земляк Иван Пырьев. Приехали они на учредительный съезд союза кинематографистов СССР.

Елизавета Белихина,

администратор гостиницы:

«Очень душевно их проводил первый секретарь крайкома. Коньяком. Гости остались довольны, насколько нам известно».

Говоря о современности, последние «звездные» гости — очередные ведущие «Орла и решки» и Ольга Бузова.

Экскурсия по гостинице «Алтай» altapress.ru

Сервис прошлых лет

В 50-е в городе существовал автобусный маршрут «Вокзал — гостиница „Алтай“».

Елизавета Белихина,

администратор гостиницы:

«Гостей встречали на вокзале и привозили к нам. В то время на первом этаже, на стороне улицы Анатолия находился ресторан. Там новых постояльцев встречал швейцар в красивой форме».

Для тех, кто не мог позволить себе обеды в ресторане, в здании гостиницы на стороне проспекта Ленина находился небольшой гастроном. Его прозвали «Семь ступенек» — по количеству ступеней на крыльце. Он просуществовал до середины 2000-х. Сейчас на том месте — аптека.

Экскурсия по гостинице «Алтай» altapress.ru

В 1989 году в Барнауле произошло невероятное событие — в «Алтае» открылся китайский ресторан, первый в городе. «На тот момент в Барнауле была только пиццерия — сейчас на ее месте располагается ресторан «Вельвет», — рассказывает Елизавета Белихина.

Меню китайского ресторана:

грибы Банс Санс,

картофель Чиан бан тудос,

закуска Съсэ Лиан пан,

суп Сан шиан тан,

говядина Чиндун ню ию,

рыба Лю Июдуан,

фрикадельки Нандиан Ваньз.

Работали здесь шеф-повар и 9 поваров — все из провинции Ляонин. Существовал ресторан до конца 90-х годов.

Какие номера сейчас есть в «Алтае»

«Люкс» — высшая категория. Здесь есть и балкон с видом на Ленинский проспект или улицу Анатолия (тут кому как повезет). Стоимость проживания в номере на двоих — 7 тыс. рублей.

«Junior suite» — второй по «звездности», уже без балкончика. 6,5 тыс. рублей за двухместный номер.

«Стандарт-бизнес» — номер повышенной комфортности с балконом. 5,1 тыс. рублей за ночь.

Мини-бары в номерах не предусмотрены, потому что кафе в гостинице работает круглосуточно.

«Эконом» — любопытная категория с удобствами на этаже. Кстати, поэтому и потому что нет лифта, у гостиницы всего две звезды и больше вряд ли когда-нибудь появится.

Экскурсия по гостинице «Алтай» altapress.ru Экскурсия по гостинице «Алтай» altapress.ru Экскурсия по гостинице «Алтай» altapress.ru

С этим ничего нельзя поделать: так строилась гостиница. Глобальных переделок не допускают из-за статуса памятника архитектуры. Переночевать в этом номере стоит — 1,6 тыс. рублей (не включая стоимость завтрака). Сегодня все номера «эконома» были заняты.

Сейчас тут работают три администратора (одно место, кстати, вакантно), три швейцара, которые встречают гостей и помогают отнести вещи, несколько поваров и армия горничных.

Станкостроительный завод: место гордости и славы

Их спортивно-охотничьи патроны закупают в Гватемале, Марокко, Канаде, Вьетнаме, Буркина-Фасо (да, есть и такая страна), Нигерии и других государствах мира.

А еще у них приобретают грузоподъемное оборудование (тали), которые используют даже в атомной промышленности, теплообменники, нагревающие воду, инструменты для стандартного (и не очень) оборудования, строительные металлоконструкции и многое другое.

Так кратно можно описать сегодняшнюю жизнь станкостроительного завода — одного из самых секретных мест в Барнауле. Попасть в его святая святых — в то место, где производят патроны — невозможно.

Но для барнаульцев периодически устраивают бесплатные экскурсии по собственному музею. Правда, с условием — не фотографировать экскурсовода, что еще больше придает ореол секретности.

Их музей посвящен в первую очередь не производству, а людям — советским гражданам (про которых сегодня легко можно сказать — «богатыри — не мы!») и настоящим героям труда.

Справка

Исторические корни завода уходят во времена правления Александра II, когда в 1869 году был создан первый патронный завод России. В годы гражданской войны, в 1918 году производство переместили из Санкт-Петербурга в Подольск.

В июле 1941 года завод эвакуировали в Барнаул, на место строящегося плательно-бельевого комбината. К нему также присоединили опытный завод № 44 из Москвы и родственный станкостроительный завод № 60 из Ворошиловграда (Луганска).

Путешествие в прошлое

Новый музей, построенный на станкостроительном в 2019 году, начинается с реконструированного кабинета директора завода в период военного времени.

С советских времен здесь сохранилось все: от мощного стола с зеленым сукном и деревянных стульев-«тронов» с головами скалящихся хищников до телефонных аппаратов и объемных томов из заводской библиотеки со странными названиями и «Ѣ».

Экскурсия по музею станкостроительного завода в Барнауле altapress.ru

Портрет Сталина затмевает объемная фигура «всесоюзного старосты» Михаила Калинина. Кабинет задает тон заводу того времени — серьезность, масштабность, строгость, ответственность. Даже в этом маленьком реконструированном уголке хочется выпрямить спину.

Первым его «хозяином» стал Иван Сербин. На Алтай вместе с передовыми рабочими, оборудованием и инструментами он прибыл «нулевым эшелоном» 5 сентября 1941 года.

«Наркомат легкой промышленности экстренно передал площади строящегося алтайского плательно-бельевого комбината наркомату обороны. На старых фотографиях можно увидеть, что не было ни корпусов, ни стен — абсолютно голое пространство. Оборудование ставили прямо на землю — и одновременно монтировали корпуса, крыши, коммуникации», — рассказал экскурсовод о тяжелых условиях становления производства.

Рабочим раз в сутки выдавался паек в виде 800 грамм хлеба. По воспоминаниям сотрудников станкостроительного, этот паек съедали, не успевая даже дойти до станка. Больше есть было нечего.

Завод разместили за рекордные два с половиной месяца. «Некоторые заводчане, чтобы выполнить норму, не уходили спать в рабочий поселок, а устраивали ночлег тут же, у костров. В одном бараке размещались по нескольку семей. Отгораживались они друг от друга занавесками», — описали военную обстановку в музее.

Экскурсия по музею станкостроительного завода в Барнауле altapress.ru

24 ноября 1941 года со станкостроительного отправили на фронт первую партию боевых патронов.

Факт

Каждый второй винтовочный патрон, использованный в годы Великой Отечественной войны против врага, был изготовлен на Алтае.

В период ВОВ станкостроительный завод выпускал патроны 7,62×25 мм ТТ, винтовочные патроны 7,62×54 мм R, патроны 12.7 для крупнокалиберного пулемёта и 14,5 для противотанковых ружей.

За трудовые подвиги барнаульский завод стал единственным оборонным предприятием в стране, удостоенным высшей награды СССР — ордена Ленина.

Экскурсия по музею станкостроительного завода в Барнауле altapress.ru

Также на производстве выпускали одежду для фронта и своих работников.

За годы войны промбыткомбинатом завода было выпущено:

17 954 пар валяной обуви

11 918 пар кожаной обуви

31 410 пар реставрированной кожаной обуви

13 396 пар головных уборов

5 000 штук телогреек

13 340 штук гимнастерок и брюк

12 364 пар белья

26 132 единиц трикотажа

4 755 000 квадратных дециметров кожи

Настоящий герой

Оборудование времен войны также хранится в музее — весы для взвешивания продукции, пороха, доводочная бабка и другое.

Среди них — тот самый станок, на котором работал Герой Советского Союза Владимир Смирнов. В честь него названа одна из улиц Барнаула.

«Он работал у нас токарем. В Белоруссии в 1943 году во время боя он повторил подвиг Александра Матросова — закрыл своим телом амбразуру немецкого пулемета. Через несколько дней ему должно было исполниться всего 19 лет», — рассказали о Смирнове в музее, где хранится автомат ППШ, с которым герой воевал, и его бюст.

Экскурсия по музею станкостроительного завода в Барнауле altapress.ru Экскурсия по музею станкостроительного завода в Барнауле altapress.ru

Экскурсанты заметили, что на станке Смирнова значится гравировка «G. Karger Berlin». В музее предполагают, что это немецкое оборудование действительно было закуплено еще до начала войны.

Отдельный стенд в музее посвящен одному из директоров, Петру Кулагину. На станкостроительном он проработал 25 лет. А теперь его именем названа улица, на которой до сих пор живет предприятие.

Как попасть в музей

Попасть в заводской музей сложно, но можно. Изначально нужно собрать небольшую группу — индивидуальные экскурсии тут проводить не будут. Можно, например, организовать школьный класс или студенческую группу.

Экскурсия по музею станкостроительного завода в Барнауле altapress.ru

Затем нужно позвонить на завод и попросить провести экскурсию. На заводе соберут ваши данные, сделают официальный документ на подпись директора, выберут дату и время.

Но, безусловно, все усилия того стоят. Особенно это место будет интересно любителям истории Барнаула и тем, кто разбирается в оружии.

Алтапресс