ГОРНЯК22 28.08.2021
Образование

Алтапресс: Эксперт Алтайского филиала РАНХиГС Инга Ретивых: «Урбанистика решает проблемы городов»

Горняк22
14 часов Ago

27 августа на телеканале ГТРК «Алтай» в программе «Интервью. Утро» старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС Инга Ретивых рассказала о новой магистерской программе, посвященной современной урбанистике, и обсудила с ведущим вопросы использования городского пространства.

"Барнаулу не хватает пешеходных зон". Алтайский филиал РАНХиГС.

Последние годы в обществе растет запрос на комфортную городскую среду. Развитием и улучшением территорий с учётом интересов граждан должны заниматься урбанисты.

В качестве успешного примера работы урбанистов эксперт привела Москву. Столицу России озеленили, организовали там общественно-культурные пространства для населения (например, «Парк «Зарядье»), улучшили транспортную доступность, соединив пригородные электрички и столичное метро. Что касается Барнаула, то сегодня в городе модернизируют парки и скверы, создают в новых жилых кварталах пространства для уличных выставок, прогулок, отдыха. Однако, работы в этом направлении предстоит еще много.

Говоря о реновации имеющихся застроек, преподаватель обратила внимание, что проект реконструкции каждой отдельной территории должен разрабатываться индивидуально, но в рамках общей концепции развития города.

На телеканале ГТРК «Алтай» в программе «Интервью. Утро».1 На телеканале ГТРК «Алтай» в программе «Интервью. Утро». Алтайский филиал РАНХиГС.

Инга Викторовна также назвала проблемы городского развития: Барнаулу не хватает большого количества пешеходных зон, дорожек для езды на велосипедах и электросамокатах, не развита в городе сеть общественного транспорта. По мнению эксперта, если решить вопрос с транспортом, то больше людей станут им пользоваться, что позволит избежать пробок на дорогах в час пик. Эти и другие проблемы могут помочь решить специалисты, которых подготовит филиал.

«Урбанист должен обладать не только управленческими, экономическими знаниями, но и уметь работать в команде с людьми разных компетенций, видеть объекты во взаимосвязи. Со знаниями, полученными в академии, он сможет заниматься территориальным планированием и развивать города», — отмечает Инга Ретивых, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС.

Напомним, Алтайский филиал РАНХиГС единственный за Уралом вуз, где реализуется магистерская программа в области урбанистики. Академия приглашает на обучение всех, кто хочет менять облик городов и других территорий на более современный, создавать комфортную среду проживания.

Алтапресс

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