ГОРНЯК22 27.08.2021
Образование

Алтапресс: В школах Барнаула усилят родительский контроль за питанием

Горняк22
7 часов Ago

С нового учебного года родители школьников смогут не выходя из дома следить за тем, как питаются их дети в школе.

В школьной столовой. barnaul.org

В каждой школе организуют мониторинг охвата горячим питанием детей.

«В целях ознакомления родителей с рационом питания учащихся 1−4 классов на официальных сайтах школ создан раздел „Food“, где будет размещаться ежедневное меню», — сообщили в администрации города.

Также как и раньше, родители могут лично приходить в школу, чтобы ознакомиться с меню. Для этого во всех школах созданы комиссии, в состав которых входят родители.

Они смогут оценить качество и количество порций блюд, которые подаются детям, сравнить примерное меню с фактически выдаваемыми блюдами, купить и попробовать любые блюда в столовой, пообщаться с детьми и получить их отзывы, измерить температуру блюд.

Поучаствовать в контроле могут не только члены комиссии, но и все родители обучающихся, для этого необходимо обратиться к администрации школы.

Всего с 1 сентября в 84 образовательных организациях более 37,5 тыс. учащихся 1−4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. В этом году на эти цели выделили 370 млн рублей.

Алтапресс

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