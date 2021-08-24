ГОРНЯК22 24.08.2021
Образование

Алтапресс: Методам оценки персонала обучат в Алтайском филиале РАНХиГС

Горняк22
7 часов Ago

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» есть возможность пройти повышение квалификации и профессиональную переподготовку за счет средств федерального бюджета. Алтайский филиал РАНХиГС принимает заявки на программу «Современные технологии оценки персонала».

Источник: Алтайский филиал РАНХиГС

Цель программы профессиональной переподготовки — сформировать системный подход к современным методам и инструментам объективной оценки персонала в организации, развить практические навыки применения технологий оценки персонала в государственных и коммерческих структурах.

Данная программа будет интересна HR-специалистам, рекрутерам, специалистам по оценке персонала, карьерным консультантам. Программа может быть предназначена и для других категорий граждан.

Начало обучения запланировано на сентябрь. Программа состоит из 256 часов. Лекции пройдут с применением дистанционных образовательных технологий. На практических занятиях слушатели будут отрабатывать конкретные инструменты и технологии в интерактивном формате взаимодействия.

В учебный план образовательной программы включена стажировка. Она позволит в конкретных условиях испытать возможности использования современных технологий оценки персонала.

Слушатели, успешно освоившие образовательную программу и прошедшие итоговую аттестацию, получат дипломы о профессиональной переподготовке.

Записаться на обучение можно в Центре дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС по телефону (3852) 503−432.

#Центр дополнительного образования #Образование #Повышение квалификации #Содействие занятости #РАНХиГС

Алтапресс

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