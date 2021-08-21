Алтапресс: В Алтайском филиале РАНХиГС началось обучение интернет-маркетингу по проекту «Содействие занятости»

17 августа стартовало обучение группы в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Архив РАНХиГС.

Повышение квалификации по программе «Интернет-маркетинг: от персонального бренда до продвижения компании» проходят 16 человек. За 72 учебных часа они узнают, как инструменты офлайн-маркетинга применяются в интернет-пространстве.

Преподаватель курса, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС, к.э.н. Дарья Рожкова, отмечает, что в современном мире сложно найти человека, который бы не приобретал товар или услугу в онлайн-магазине. Именно поэтому умение продвигать компанию во всемирной сети — одно из самых востребованных сегодня на рынке труда, особенно в условиях пандемии. Программа повышения квалификации как раз разработана для тех, кто начинает делать первые шаги в этой сфере.

«Курс направлен на максимальное погружение слушателя в теорию и практику маркетинговой деятельности. В ходе обучения слушатели узнают рынок интернет-торговли, что такое SEO и SMM, как измеряется эффективность кампаний по продвижению и т.п. В дальнейшем они смогут работать интернет-маркетологами и развиваться как специалисты в этом направлении», — сказала Дарья Рожкова, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС, к.э.н.

Приглашенный эксперт — Виталий Лажинцев, директор интернет-агентства «Альянс+», член Комитета Алтайской ТПП по рекламе и PR-комитета «РУССОФТ», председатель ИТ-Комитета Алтайского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ». За последние 8 лет его компанией реализовано более 600 проектов для бизнеса и государственного сектора в России и за рубежом.

«Курсы дадут возможность слушателям освоить профессию. На обучении поговорим, как стать незаменимым специалистом, понимающим бизнес-задачи, готовым отвечать за результат, а также как избежать проблем, работая маркетологом в компании или на себя», — прокомментировал учебный процесс Виталий Лажинцев.

Алтапресс