Алтапресс: В рамках нацпроекта жители Алтайского края получат знания по противодействию коррупции

Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС продолжает реализацию федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

19 августа в Алтайском филиале РАНХиГС стартовал приём заявок на новую программу «Государственная политика в сфере противодействия коррупции». Обучение проводится за счёт средств федерального бюджета.

За 72 академических часа слушатели изучат правовые и организационные основы противодействия коррупции. Старший преподаватель кафедры судебной, административной и прокурорской деятельности Алтайского филиала РАНХиГС Денис Маракулин расскажет о характеристике коррупции как социального явления и её признаках. Подробно остановится на факторах, способствующих распространению незаконных действий, а также на проблемах предупредительного воздействия.

Отдельным блоком представлены вопросы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и юридической ответственности за коррупционные правонарушения. Информация будет изложена в форме, понятной для лиц, не владеющих знаниями в сфере юриспруденции.

«Преимущества курса в том, что обучение проводится с применением дистанционных образовательных технологий. Нормативно-правовые акты и материалы по антикоррупционной тематике будут доступны слушателям и по завершении учёбы», — уточняет Ирина Мосина, директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС.

Программа ориентирована на сотрудников госучреждений, граждан и иных заинтересованных лиц. В конце обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации.

Задать вопросы можно по тел. (3852) 503−432 в Центре дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС.

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Алтапресс