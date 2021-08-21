ГОРНЯК22 21.08.2021
Образование

Алтапресс: В рамках нацпроекта жители Алтайского края получат знания по противодействию коррупции

Горняк22
12 часов Ago

Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС продолжает реализацию федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

19 августа в Алтайском филиале РАНХиГС стартовал приём заявок на новую программу «Государственная политика в сфере противодействия коррупции». Обучение проводится за счёт средств федерального бюджета.

За 72 академических часа слушатели изучат правовые и организационные основы противодействия коррупции. Старший преподаватель кафедры судебной, административной и прокурорской деятельности Алтайского филиала РАНХиГС Денис Маракулин расскажет о характеристике коррупции как социального явления и её признаках. Подробно остановится на факторах, способствующих распространению незаконных действий, а также на проблемах предупредительного воздействия.

Отдельным блоком представлены вопросы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и юридической ответственности за коррупционные правонарушения. Информация будет изложена в форме, понятной для лиц, не владеющих знаниями в сфере юриспруденции.

«Преимущества курса в том, что обучение проводится с применением дистанционных образовательных технологий. Нормативно-правовые акты и материалы по антикоррупционной тематике будут доступны слушателям и по завершении учёбы», — уточняет Ирина Мосина, директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС.

Программа ориентирована на сотрудников госучреждений, граждан и иных заинтересованных лиц. В конце обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации.

Задать вопросы можно по тел. (3852) 503−432 в Центре дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС.

#Центр дополнительного образования#Образование#Профессиональная переподготовка#Содействие занятости#РАНХиГС

Алтапресс

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