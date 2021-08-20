ГОРНЯК22 20.08.2021
Образование

Алтапресс: В Алтайском филиале РАНХиГС запустят новое образовательное направление «Медиакоммуникации»

Горняк22
10 часов Ago

Алтайский филиал РАНХиГС успешно прошёл процедуру лицензирования на обучение по направлению «Медиакоммуникации». Поступить на бакалавриат и в магистратуру можно будет уже в следующем году.

СС0

Руководитель программы Артём Шмаков отмечает, что направление перспективно ввиду цифровой трансформации российского общества и востребовано среди абитуриентов, бакалавров и специалистов.

Студенты будут изучать журналистику, менеджмент СМИ, анализ данных, основы режиссуры, создание медиапродукта и другие профильные темы.

«Академия подготовит универсальных специалистов в области медиа, владеющих творческими и технологическими методами. Выпускники смогут применить в работе профессиональные навыки, к примеру, вести текстовый и видеоблогинг, делать фото- и видеомонтаж, производить и продвигать медиапродукцию. Обучение даст возможность реализовать себя в различных сферах: бизнес, политика, СМИ, госслужба, социальная сфера и многих других», — пояснил Артём Шмаков, руководитель программы «Медиакоммуникации» Алтайского филиала РАНХиГС, к.фил.н.

Алтапресс

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