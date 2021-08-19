Алтапресс: РАНХиГС и Минфин России запускают программы обучения финансовой грамотности для педагогов со всей России

Алтайский филиал РАНХиГС информирует о том, что 20 августа в РАНХиГС стартует первый поток повышения квалификации педагогов по онлайн-программам «Содержание финансовой грамотности» (базовый и продвинутый уровни). Обучение пройдет в дистанционном формате и будет бесплатным для участников благодаря федеральному финансированию по государственной программе Минфина России. Это первые подобные онлайн-программы в России.

РАНХиГС

Уже более пяти лет Президентская академия в рамках проектов Министерства финансов Российской Федерации ведет подготовку педагогов и обеспечивает поддержку их дальнейшей деятельности по распространению финансовой грамотности в России. Новые онлайн-программы будут реализованы на базе Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Института управления и регионального развития (ИУРР) РАНХиГС.

Педагоги смогут в лаконичной и наглядной форме ознакомиться с теоретической основой финансовой грамотности, а также выполнить практические интерактивные задания. По итогам курса они смогут обучать школьников тому, как правильно распоряжаться своими финансами, осознанно выбирать товары и услуги, управлять расходами и доходами, распознавать мошенничество, формулировать цели сбережений.

Уникальность новых программ заключается в том, что всё обучение будет проходить в дистанционном формате — материалы будут доступны в системе обучения 24/7 в течение 10 дней с момента зачисления.

«Мы разработали первые в России полностью дистанционные программы подготовки педагогов по финансовой грамотности. С их помощью мы надеемся „достучаться“ до учителей из отдаленных, в том числе сельских территорий, а также до тех, кто в силу своей занятости не мог пройти обучение в очном формате, — подчеркивает Михаил Чесноков, директор Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИУРР РАНХиГС. — Сейчас многие эксперты отмечают важность развития навыков обращения с финансами с самого раннего возраста, и благодаря запуску данных программ мы надеемся донести эти знания до каждой российской школы».

Зарегистрироваться на программы можно по ссылкам:

Базовый курс

Продвинутый курс

Алтапресс