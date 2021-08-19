ГОРНЯК22 19.08.2021
Образование

Алтапресс: Алтайский аграрный университет проводит дополнительный набор на бюджетные места

Горняк22
5 часов Ago

Алтайский аграрный университет проводит дополнительный набор на бюджетные места. ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ.

С 18 августа по 10 сентября 2021 г. Алтайский ГАУ проводит дополнительный приём по следующим направлениям очной формы обучения:

1 Агрономический факультет

  • направление «Агрономия» (профили: Экономика и управление производственными процессами в агрономии; Современные технологии производства и защиты растений)
  • направление «Агрохимия и агропочвоведение» (профиль: Агрохимическая оценка и рациональное использование почв)
  • направление «Садоводство» (профиль: Плодоовощеводство и декоративное садоводство)
  • направление «Лесное дело» (профиль: Лесоведение, лесоводство и лесная пирология)

2 Биолого-технологический факультет

  • направление «Технология производства и переработки с/х продукции»
  • направление «Зоотехния» (профили: Технология производства молока и мяса; Кинология, Технология производства продуктов пчеловодства, Разведение, генетика и селекция животных)

3 Факультет ветеринарной медицины

  • специальность «Ветеринария»
  • направление «Ветеринарно-санитарная экспертиза»

4 Факультет природообустройства

  • направление «Природообустройство и водопользование» (профили: Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения; Комплексное использование и охрана водных ресурсов)
  • направление «Гидромелиорация» (профиль: Строительство гидромелиоративных систем)

Для всех иногородних студентов предоставляются места в общежитиях Алтайского государственного аграрного университета.

Подробную информацию можно получить в Приемной комиссии Алтайского ГАУ по телефонам: (3852) 62−83−52, 62−66−60, e-mail: primcom@asau.ru, сайт http://e.asau.ru

Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности № 3466 от 25.12.2020 г. до 25.12.2026 г.

Алтапресс

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