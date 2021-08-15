Алтапресс: Проект «Содействие занятости» даёт возможность стать юристом

Программа профессиональной переподготовки по направлению «Юриспруденция» реализуется Алтайским филиалом РАНХиГС в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Обучение проводится за счёт средств федерального бюджета.

Проект «Содействие занятости» даёт возможность стать юристом. СС0

Слушатели, освоившие курс, смогут, к примеру, заниматься правовым обеспечением деятельности организаций, оказывать юридическую помощь физическим лицам и их объединениям, управлять юридической функцией организации.

Учебный процесс будет проходить с использованием дистанционных технологий. Срок освоения программы — 256 часов, в которые включены лекции и практические занятия. Их проведут преподаватели юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС.

«Программа профессиональной переподготовки поможет приобрести или развить имеющиеся знания, компетенции и навыки, обеспечивающие конкурентоспособность и мобильность в различных областях юридической деятельности», — говорит Ирина Мосина, директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС.

При успешном освоении программы выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Получить консультацию или записаться на обучение можно в Центре дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС по телефону (3852) 503−432.

Алтапресс