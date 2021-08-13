Алтапресс: Стало известно, чем будет заниматься в Москве бывший министр образования Алтайского края

Недавно покинувший пост министр образования Алтайского края Максим Костенко приступил к новой работе в Москве. Он стал директором Института цифровой дидактики.

Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края. Анна Зайкова.

Это новое подразделение Министерства просвещения России и новое направление в системе образования. Институт призван организовать процесс обучения в соответствии с современными потребностями школьников и их родителей: оценить цифровую реальность, «упаковать» традиционные и новые задачи по воспитанию и развитию в учебный процесс во всех школах страны. Это одно из направлений национального проекта «Образование».

«С цифровой инфраструктурой все понятно. А наша задача — выработать само содержание деятельности, где учитель — по-прежнему главный, основной наставник и навигатор, который поможет ориентироваться в цифровых ресурсах и электронном контенте», — сказал Максим Костенко в интервью altapress.ru.

Кроме того, по словам директора Института, учителя должны и сами создавать цифровой контент, который интересен каждому отдельному ребенку.

«То есть все ближе и ближе мы подступаем к созданию индивидуальных образовательных маршрутов для школьников. Их нужно включить в образовательные стандарты и сделать повседневной работой каждого учителя», — заключил Максим Костенко.

Алтапресс