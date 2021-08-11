Алтапресс: Нет прививки — нет зарплаты. Опубликованы фото «приказов» об обязательной вакцинации преподавателей алтайских вузов

В Алтайском крае преподавателей вузов могут отстранить от работы без сохранения зарплаты, если они не вакцинированы без уважительных причин, сообщает «Барнаул 22».

Студент. Учеба. СС0

«В соцсетях появились фото приказов алтайских вузов о вакцинации. Якобы в АлтГТУ и в АГАУ работников и студентов (если нет противопоказаний) просят вакцинироваться или предоставить медотвод», — рассказали в интернет-сообществе.

В противном случае в сентябре якобы будут отстранять от работы сотрудников вузов.

Судя по «документам», в одном из университетов преподаватели «будут гулять» без сохранения зарплаты.

«На основании ст. 76 ТК РФ отстранять от работы работников, не имеющих прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или документов, подтверждающих противопоказания к вакцинации с 25.09.2021», — говорится в одной из бумаг.

Работникам и обучающимся рекомендуют вакцинироваться «двухкомпонентной или однокомпонентной вакциной <…> в университете, либо в медучреждении в самостоятельном порядке».

«Приказ распространяют в соцсетях студенты-старшекурсники», — пояснили в паблике.

На сайте вузов официальной информации нет. Про недопуск до занятий студентов тоже ничего не говорится.

Родители переживают, что у непривитых молодых людей могут возникнуть проблемы с посещением занятий.

Ранее Алтайский медуниверситет опроверг информацию о закрытии дверей для невакцинированных студентов.

Алтапресс