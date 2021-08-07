ГОРНЯК22 07.08.2021
Образование

Алтапресс: Жители края могут повысить квалификацию по программе «Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях»

Горняк22
2 часа Ago

В Алтайском филиале РАНХиГС продолжается реализация федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Заявки на повышение квалификации принимают по программе «Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях».

Повышение квалификации по программе «Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях». Алтайский филиал РАНХиГС

Программа ориентирована на обновление знаний слушателей, имеющих опыт в бухгалтерском деле.

Бухгалтерский учет в бюджетных и коммерческих организациях имеет общую основу, общие принципы и законодательную базу. Но есть и различия: бухучет в бюджетных учреждениях отличается методами, которые используются при формировании счетов и проводок. На курсах повышения квалификации разберут, как правильно вести бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях и чем он отличается от коммерческого.

Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС предлагает специалистам бухгалтерий пройти повышение квалификации и по другим программам проекта «Содействие занятости»:

  • бухгалтер коммерческого предприятия;
  • бухгалтерский учет в конфигурации 1C: Бухгалтерия предприятия 8.3 (пользовательские режимы).

Также в рамках проекта предлагаются следующие программы повышения квалификации:

  • управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
  • государственное и муниципальное управление;
  • управление кадрами;
  • интернет-маркетинг: от персонального бренда до продвижения компании;
  • MS Excel: работа с электронными таблицами. Анализ и визуализация данных в Microsoft Excel;
  • медиация. Базовый курс.

Желающие могут пройти профессиональной переподготовку по направлениям:

  • государственное и муниципальное управление;
  • современные технологии оценки персонала;
  • юриспруденция.

Записаться на обучение можно на портале «Работа в России»

По всем вопросам можно обращаться в Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС, тел. (3852) 503−432.

(16+)

Алтапресс

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