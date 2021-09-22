Алтапресс: Десять школ в Алтайском крае закрылись на карантин

10 школ в Алтайском крае ушли на карантин из-за подъема заболеваемости ОРВИ, сообщают «Вести Алтай». 63 школы перевели отдельные классы на дистанционное обучение.

Дети. Карантин. CC0

Учеников отправляют по домам, если заболевших в классе больше 20%. Рост заболеваемости наблюдается в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Если выявляется хотя бы один заболевший COVID-19, то весь класс немедленно отправляют на дистант.

На сегодняшний день в Алтайском крае закрыто чуть меньше 150 классов.

За последние сутки в регионе подтвердилось 28 летальных случаев заболевания коронавирусом.

Алтапресс