ГОРНЯК22 04.08.2021
Образование

Алтапресс: «Кто в домике живет?»: в алтайском вузе рассказали о живом уголке

Горняк22
7 часов Ago

В Алтайском филиале РАНХиГС продолжают знакомить абитуриентов с вузом. В рубрике «Хочу здесь учиться!» читайте про очередную локацию академии — живой уголок.

Живой уголок. Алтайском филиале РАНХиГС

Два аквариума с подсветкой на двоих вмещают в себя более тонны воды. В самом большом живут четыре вида миролюбивых рыбок: скалярии, дискусы, тернеции и геринохейлусы. В другом водоёме, расположенном в комнате отдыха, студенты могут наблюдать за хищными рыбами, самая крупная из них пиранья. Она — долгожитель аквариума, ей девять лет.

Живой уголок.1 Живой уголок. Алтайском филиале РАНХиГС

Также в академии живут всеми любимые белки. Их четыре, как и направлений обучения в Алтайском филиале РАНХиГС. Имена питомцам выбирали студенты: у направления «Экономика» белочку зовут Монеточка, направление «ГМУ» дало своему питомцу прозвище Платон, Шерлоком назвали белку ребята с направления «Юриспруденция», студенты-психологи нарекли животное Фрейдом. Белкин дом выполнен из природных материалов. Деревянные домики, беговое колесо, веревочный мостик — всё это не дает заскучать пушистым грызунам.

Живой уголок.2 Живой уголок. Алтайском филиале РАНХиГС

Животные создают в академии атмосферу естественности и умиротворения, радуют студентов, сотрудников, преподавателей и гостей.

Алтапресс

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