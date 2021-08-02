Алтапресс: Барнаул потратил вдвое больше средств на подготовку школ, чем в прошлом году

162 млн рублей потратили на подготовку школ к учебному году в Барнауле, сообщает мэрия.

Ремонт в школе. barnaul.org

Это вдвое больше, чем в прошлом году, отметил мэр города Вячеслав Франк.

В общей сложности в городе сделают ремонт в 235 школах и детских садах. В 11 образовательных организациях проведут благоустройство территорий, а в восьми — замену деревянных окон на пластиковые стеклопакеты. В 10 учреждениях отремонтируют и модернизируют спортивные объекты.

Алтапресс