Алтапресс: Барнаул потратил вдвое больше средств на подготовку школ, чем в прошлом году
162 млн рублей потратили на подготовку школ к учебному году в Барнауле, сообщает мэрия.
Ремонт в школе. barnaul.org
Это вдвое больше, чем в прошлом году, отметил мэр города Вячеслав Франк.
В общей сложности в городе сделают ремонт в 235 школах и детских садах. В 11 образовательных организациях проведут благоустройство территорий, а в восьми — замену деревянных окон на пластиковые стеклопакеты. В 10 учреждениях отремонтируют и модернизируют спортивные объекты.