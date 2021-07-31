Алтапресс: Студентка об учебе в Алтайском филиале РАНХиГС: «Здесь созданы все условия, чтобы раскрыть себя»

В рубрике «Я выбираю РАНХиГС!» второкурсница направления «Психология управления» Алтайского филиала РАНХиГС Алина Белоусова рассказала, почему стоит выбрать для обучения Президентскую академию.

Алина Белоусова. Алтайский филиал РАНХиГС.

«Мне очень нравится здесь учиться, люблю наших преподавателей. Они дают так много практики и знаний, что иногда глаза разбегаются. Радует, что каждый год проходят тренинги, так мы лучше узнаем себя и профессию психолога», — говорит студентка.

Алина подчеркивает высокий уровень профессионализма преподавателей. По её ощущениям, они мотивируют студентов учиться и добиваться новых высот, например, участвовать в различных научных конференциях, выставках, посещать образовательные площадки. Также для студентов очной формы обучения ежегодно проходит конкурс, по итогам которого самых лучших и активных награждают памятными призами. Сама Алина старается участвовать во всех мероприятиях вуза.

Для студентки академия — это большая и дружная семья, где каждый готов прийти на помощь. В академии приятная атмосфера, вкусно кормят, играет легкая музыка. Алина Белоусова считает, что это единственный в крае вуз, где созданы максимально комфортные условия, где никто и ничто не мешает ребятам раскрывать свои способности и таланты на все 360°.

Напомним, что в Алтайском филиале РАНХиГС продолжается приемная кампания. Ведется прием документов на все формы обучения по всем направлениям подготовки. Подать заявление в Академию можно как лично, так и онлайн.

В Академии осуществляется подготовка бакалавров по четырем направлениям: «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Экономика» и «Психология». А в магистратуре ведется обучение по заочным формам: «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Юриспруденция», «Экономика», и по очно-заочной форме: «Психология», «Градостроительство».

Алтапресс