Алтапресс: Алтайский филиал РАНХиГС приглашает изучать современную урбанистику

Город — это не застывшая история, а живая среда. Понимая это, большинство российских городов меняются, стремятся стать более интересными для подрастающего поколения, привлекательными для жизни, такими, из которых никому не захочется уезжать в мегаполисы.

Современная урбанистика. Алтайский филиал РАНХиГС

Сегодня на смену образам «город как офис», «город-машина» пришли модели «город для жизни», «город — как пространство творческой реализации человека», «город, способствующий здоровому образу жизни».

Изменения в общественной жизни ставят новые задачи перед городами. Так каким город должен быть сегодня и завтра? Как планировать развитие города во всей его сложности и многогранности, как сделать его комфортным, дружелюбным для человека?

Успешнее других такие задачи решают те города, которые выработали выигрышную стратегию активного развития и, конечно, урбанисты, ее реализующие.

Для подготовки профессионалов с грамотным подходом к управлению городом в Алтайском филиале РАНХиГС открыли уникальную магистерскую программу по направлению «Градостроительство». Новый образовательный проект предполагает очно-заочное обучение на протяжении двух лет и пяти месяцев. Подать документы могут бакалавры и специалисты вне зависимости от профиля уже полученного образования.

В программу входят различные дисциплины: «Антропология города», «Архитектурная деятельность», «Проектная и исследовательская деятельность в градостроительстве», «Основы проектирования транспортной инфраструктуры», «Правовое обеспечение градостроительной деятельности», «Экологические системы современного города», «Разработка мастер-плана города», «Творческие индустрии и креативные кластеры», «Маркетинг современного города» и другие.

Специалист, окончивший обучение по программе, сможет, например, проводить городские исследования, участвовать в проектировании городских пространств, принимать комплексные решения о развитии территории, формировать комплект градостроительной документации, вовлекать горожан в решение вопросов развития города.

«Барнаул — город не беспроблемный. Давайте посмотрим на него с ракурса городской застройки и озеленения? Насколько эти проблемы решаемые? Какие специалисты нам могут помочь? Кто изучает развитие городских систем и сообществ? Это не только архитекторы. Это и исследователи, и социологи, и инженеры. Они должны понимать, как развиваются городские системы и как одна система влияет на другую. Новая магистерская программа академии, посвященная современной урбанистке, как раз готовит профессионалов, способных понимать и решать сложные проблемы городского развития, — уточнила Инга Ретивых, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС.

Получить такое образование могут не только заинтересованные жители Алтайского края, но и специалисты Сибири и Дальнего Востока, поскольку на сегодняшний день Алтайский филиал РАНХиГС единственный за Уралом вуз, где реализуется востребованная магистерская программа в области урбанистики.

Задать интересующие вопросы по программе «Градостроительство» (профиль «Современная урбанистика») можно старшему преподавателю кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС Инге Викторовне Ретивых, телефон +7 (905) 082-06-93.

Документы на обучение по программе в академии принимают до 8 сентября 2021 года. Также на сайте учебного заведения есть возможность поступить онлайн.

Подробнее о поступлении можно узнать по телефону 8 (3852) 503−003. Приёмная комиссия работает по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187 (корпус А, 2 этаж), с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 16:00.

Алтапресс