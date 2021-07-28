Алтапресс: «Школа больших возможностей» Алтайского филиала РАНХиГС: яркие итоги проекта

«Школа больших возможностей»: яркие итоги проекта. Алтайский филиал РАНХиГС.

Профориентационно-образовательный проект Алтайского филиала РАНХиГС «Школа больших возможностей» привлекает все больше школьников из городов Алтайского края, регионов страны и ближайшего зарубежья. За 2020−2021 учебный год его участниками стали более 300 учеников 8−11 классов. Академия подвела итоги проекта за второй семестр.

Самым запоминающимся и значимым событием в рамках проекта «Школа больших возможностей» стала новая межрегиональная профориентационная интерактивная игра #Профвыбор22. В ней участвовали 30 команд из Алтайского края и Республики Тыва — это более 150 школьников. На протяжении трех недель в очно-дистанционном формате ребята решали кейсы из области управления, экономики, юриспруденции и психологии, знакомились с направлениями подготовки филиала, выполняли творческие задания.

Интерактивная игра #ПРОФВЫБОР22 была запущена в академии в марте. Алтайский филиал РАНХиГС.

Крупным событием стала научно-практическая конференция учащейся молодежи «Исследовательский потенциал XXI века». В ней приняли участие исследователи 9−11 классов из школ и студенты ссузов. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки выступающих, их научный потенциал, актуальность тем.

Школьники поучаствовали в профессиональном тестировании. Его провели специалисты Психологического центра Алтайского филиала РАНХиГС. Тестирование позволило понять учащимся ценностные ориентиры и их установки в трудовой сфере.

Выпускной участников профориентационного проекта «Школа больших возможностей» — 2020−2021. Алтайский филиал РАНХиГС.

В рамках проекта «Школа больших возможностей» также проводятся различные деловые и интеллектуальные игры, викторины, олимпиады. Например, учащиеся 10−11 классов проверяли свои знания о работе следователя и криминалиста в викторине «В лабиринтах права». В традиционной олимпиаде для школьников 8−11 классов «Я — предприниматель», которую ежегодно проводит кафедра экономики и финансов академии, в личном открытом первенстве участвовали 32 школьника. Открытую олимпиаду для школьников 10−11 классов и студентов ссузов провели по 4 направлениям: «Психология», «Административное управление», «Экономика» и «Юриспруденция». В олимпиаде приняли участие более 150 участников из 45 школ.

Очередной учебный год образовательного проекта Алтайского филиала РАНХиГС «Школа больших возможностей» завершился выпускным для учащихся одиннадцатых классов. В рейтинг активности участников «Школы больших возможностей», вошедших в Президентский резерв, попали 93 учащихся, 51 из которых со статусом золотого резерва.

Алтапресс