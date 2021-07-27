Алтапресс: Преподаватели вуза проконтролировали соблюдение прав человека в местах принудительного содержания

Институт общественного контроля в Алтайском крае является системным и постоянно действующим процессом. Работа по организации и осуществлению общественного контроля требует экспертной поддержки. Ее обеспечивают преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС.

Общественный контроль. Алтайский филиал РАНХиГС.

Несмотря на то, что в этом году приоритетной задачей является независимый контроль соблюдения избирательных прав граждан, преподаватели филиала, задействованные в системе общественного контроля, уделяют пристальное внимание проведению проверок в местах принудительного содержания на территории Алтайского края.

Так, в июне и июле 2021 года Общественная наблюдательная комиссия в составе доцента кафедры трудового и предпринимательского права, к. ю. н. Руслана Демакова, доцента кафедры государственного и муниципального управления, к. и. н. Дарьи Леонтьевой, доцента кафедры гражданского права и процесса Тимура Чугунцова, а также члена Ассоциации выпускников Алтайского филиала РАНХиГС Гарика Геворгяна и сопредседателя краевой организации по защите прав человека «Форпост» Виктора Афанасьева обеспечили проведение общественных инспекций в учреждениях, подведомственных Управлению ФСИН России по Алтайскому краю.

Проверки соблюдения законности проводились в Исправительной колонии № 11, Исправительном учреждении № 1, Следственном изоляторе № 1. В ходе проверок проведены осмотры жилых помещений, промышленного сектора, библиотек, комнат свиданий, медицинских частей, помещений штрафных изоляторов. Также проведены беседы со спецконтингентом на предмет соблюдения порядка отбывания наказания, разъяснены соответствующие положения действующего законодательства относительно прав и законных интересов лиц, отбывающих наказание и содержащихся под стражей. По результатам проверок сделаны необходимые отметки в контрольных ведомостях.

Общественный контроль. Алтайский филиал РАНХиГС. Общественный контроль. Алтайский филиал РАНХиГС. Общественный контроль. Алтайский филиал РАНХиГС.

«Данный цикл контрольных мероприятий мы проводили в новом формате — совместно с Ассоциацией выпускников РАНХиГС в лице нашего замечательного коллеги, члена Общественной палаты Алтайского края, председателя АКОО «Союз армян Алтайского края» Гарика Меграбовича Геворгяна. Выпускники филиала являются признанными высококлассными специалистами в сферах своей профессиональной деятельности. Общественный контроль не является исключением. В дальнейшем планируем проведение общественных инспекций и общественных экспертиз в режиме совместной работы. Вне всякого сомнения, совместная деятельность повысит качество результатов общественного контроля, — отмечает Руслан Демаков, доцент кафедры трудового и предпринимательского права Алтайского филиала РАНХиГС, к. ю. н.

«В течение первого полугодия 2021 года в Алтайском крае практически постоянно проходят выборы в органы местного самоуправления, которые предшествуют масштабной кампании по выборам в Госдуму и краевой парламент. В период с 21 июня по 24 июля муниципальные выборы не проводились, поэтому у нас появилась возможность обратиться к проблемам соблюдения требований нормативных актов, регулирующих деятельность органов пенитенциарной системы. В этот период нами проведены мероприятия, направленные на профилактику соблюдения уголовно-исполнительного законодательства, — рассказал Гарик Геворгян, член Ассоциации выпускников Алтайского филиала РАНХиГС.

«Работа, которую проводит общественная наблюдательная комиссия Алтайского края, на мой взгляд, является очень важной. Она позволяет осуществлять мониторинг соблюдения прав людей, находящихся в местах лишения свободы. Наблюдатели ОНК дают ответы на поступающие письма и жалобы, ежемесячно посещают места принудительного содержания на безвозмездной основе. Радует, что в Академии есть много сотрудников и выпускников с активной гражданской позицией, которые помимо основной деятельности посвящают время общественному контролю. Этим летом нам (членам ОНК) удалось осуществить проверки в нескольких учреждениях. В Исправительной колонии № 11 осмотрели библиотеку, столовую, жилые помещения, медпункт и производственные цехи. Положительное впечатление произвела программа социальной адаптации заключенных в виде трудоустройства на швейном производстве. Ведь труд осужденных в местах лишения свободы является одним из условий возвращения к нормальной жизни на свободе. Кроме приобретения востребованной профессии, привлечение к оплачиваемому труду дает осужденным возможность выплачивать присужденные судом штрафы, выплаты в пользу потерпевших и нести иные имущественные обязательства, — прокомментировала Дарья Леонтьева, доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС, к. и. н.

Алтапресс