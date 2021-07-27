ГОРНЯК22 27.07.2021
Образование

Алтапресс: Министр образования Алтая в августе может улететь на повышение в Москву

Горняк22
6 часов Ago

Министр образования Алтайского края Максим Костенко в августе может добровольно оставить свой пост, сообщает amic.ru со ссылкой на свои источники.

Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края. Анна Зайкова.

Источники издания пояснили, что Костенко переедет в Москву, где, предположительно, возглавит один из департаментов Министерства образования и науки РФ.

Ранее министр в своем Instagram рассказал, сколько при нем в регионе было сделано за три года.

«Задумался, а сколько же было ремонтов, строек образовательных организаций за последние три года? Более 850 объектов, почти на 15 млрд рублей. Все это стало возможным благодаря поддержке губернатора и слаженной работе краевых минобра и минстроя, глав муниципалитетов и других партнеров», — написал Костенко.

«И много еще впереди предстоит сделать», — подчеркнул министр.

Напомним, Костенко осенью 2018 года стал министром — когда в крае сформировали новое правительство с приходом губернатора Виктора Томенко.

До этого несколько лет проработал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.

Накануне Костенко назвал 13 главных итогов учебного года — новые школы, учебник английского, оснащение компьютерами и страховка учителей от ковида.

Алтапресс

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