Алтапресс: В Алтайском филиале РАНХиГС научат управлять коллективом, муниципалитетом, регионом или страной
Работа в городских и государственных органах требует междисциплинарных знаний, практических умений, развитых коммуникативных навыков. За ними на кафедру государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС приходят как будущие руководители, так и профессионалы, уже занимающие руководящие должности.
Карьера. Алтайский филиал РАНХиГС.
Новый выпуск рубрики «Хочу здесь учиться» посвящен направлению «Государственное и муниципальное управление».
Для чего поступать на это направление?
На него приходят чтобы научиться управлять коллективом, муниципалитетом, регионом или страной в целом. Управление публичной сферой — это возможность реализовать свое желание сделать жизнь вокруг себя лучше, развиваться вместе со своим городом, краем и страной.
Какие знания необходимы для поступления на направление?
Поступить на направление «Государственное и муниципальное управление» можно, если сдать итоговые экзамены (ЕГЭ) по русскому языку, математике (профиль) и обществознанию.
Какие образовательные программы имеются и что они дают обучающимся?
Подготовка бакалавров осуществляется по двум образовательным программам: «Административное управление» и «Управление в сфере здравоохранения».
Образовательная программа «Административное управление» — стартовая площадка для тех, кто хочет стать квалифицированным управленцем и приобрести умения и навыки в технологии управления, разработке и принятии управленческих решений. Подготовка выпускников по этой программе способствует формированию системного представления о сущности и характере управленческой деятельности в органах власти, органах местного самоуправления, в бюджетных и коммерческих организациях, на предприятиях.
Образовательная программа «Управление в сфере здравоохранения» ориентирована на тех, кто стремится стать квалифицированным менеджером в здравоохранении, владеющим современными управленческими компетенциями и технологиями, стремится развивать и поддерживать качество оказания медицинских услуг.
Магистратура представлена тремя образовательными программами: «Система государственного и муниципального управления», «Организация и управление в здравоохранении» и «Управление образованием».
Подготовка магистров по данной программе «Система государственного и муниципального управления» обеспечивает выпуск профессионалов для замещения должностей гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» высшей и главной групп должностей гражданской службы, а также для аналитической, консультационной деятельности и работы на руководящих должностях в государственном и негосударственном секторах экономики.
По программе «Организация и управление в здравоохранении» осуществляется подготовка руководителей всех уровней сферы здравоохранения, управленческих кадров среднего или высшего звена для государственных, негосударственных, частных организаций и учреждений здравоохранения.
Программа «Управление образованием» — уникальный образовательный продукт, созданный для руководителей и специалистов системы образования, а также тех, кто хочет строить карьеру управленца в сфере образования.
Приемная кампания. Алтайский филиал РАНХиГС.
Какие дисциплины преподают в рамках образовательных программ?
Управленцы должны быть готовы к решению разного рода задач — от планирования деятельности отдельной организации до разработки стратегии развития территории. Поэтому наши студенты изучают предметы различной отраслевой принадлежности, например, административное и гражданское право — это юридические дисциплины, макроэкономика и маркетинг — экономические, психология управления и деловые коммуникации — психологические дисциплины, теория управления и менеджмент — управленческие.
Некоторые профильные дисциплины, которые преподаются на бакалавриате:
- Программа «Административное управление»:
- Теория управления;
- Основы государственного управления;
- Система местного самоуправления;
- Основы делопроизводства и управления документами;
- Разработка и реализация управленческих решений;
- Управление персоналом;
- Управление городской средой;
- Организация избирательного процесса;
- Государственная антикризисная политика;
- Государственные и муниципальные финансы
Программа «Управление в сфере здравоохранения»:
- Общественное здоровье и здравоохранение;
- Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
- Экономика здравоохранения;
- Основы делопроизводства в сфере здравоохранения;
- Бюджетирование и межбюджетные отношения в сфере здравоохранения;
- Лицензирование и аккредитация в здравоохранении;
- Юридическая ответственность в сфере здравоохранения.
- Список некоторых дисциплин, преподаваемых в магистратуре:
Программа «Система государственного и муниципального управления»:
- Механизм взаимодействия институтов гражданского общества с государством;
- Юридическая ответственность органов власти;
- Политические процессы в современном мире;
- Зарубежный опыт государственной гражданской службы;
- Управление государственными и муниципальными финансами;
- Управление региональным развитием;
- Управление инвестиционной привлекательностью региона;
- GR-менеджмент.
Программа «Организация и управление в здравоохранении»:
- Региональные стратегии развития здравоохранения;
- Защита прав пациентов и персонала в сфере здравоохранения;
- Государственная политика социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- Бюджетирование в здравоохранении;
- Деонтология и профессиональная этика в здравоохранении;
- Медицинское право;
- Инвестиционная деятельность в сфере здравоохранения;
- Государственно-частное партнерство в здравоохранении;
- Информационные технологии в управлении здравоохранением.
- Программа «Управление образованием»:
- Теория и практика инклюзивного образования;
- Экономика и финансирование системы образования;
- Образовательная политика в Российской Федерации;
- Управление качеством образования;
- Комплексная безопасность и информационная безопасность в образовательной организации;
- Государственно-общественное управление в сфере образования;
- Инновации в практике образовательной организации;
- Информационные технологии в управлении образованием.
Какие задачи ставятся перед студентами в процессе обучения?
Основная задача — это хорошо учиться, а мы поможем сформировать индивидуальную образовательную траекторию с учетом индивидуальных особенностей, стремлений и профессиональных интересов.
С какими умениями и навыками выходит выпускник?
По окончании обучения по программе «Административное управление» выпускник сможет:
- Занимать должности на государственной и муниципальной службе;
- Принимать эффективные управленческие решения;
- Разрабатывать программы и стратегии развития организаций и территорий;
- Планировать деятельность организации;
- Разрабатывать и осуществлять системы контроля;
- Вести организаторскую работу с населением;
- Разрабатывать организационные документы;
- Осуществлять деловые коммуникации;
- Разрешать межличностные и социальные конфликты;
- Работать с кадрами;
- Уверенно конкурировать на рынке труда
А по программе «Управление в сфере здравоохранения» выпускник сможет:
- Осуществлять профессиональную деятельность в органах управления здравоохранением;
- Занимать административные должности в организациях разных форм собственности, связанных со сферой здравоохранения;
- Планировать деятельность медицинской организации;
- Принимать эффективные управленческие решения;
- Использовать современные информационные технологии в управлении здравоохранением;
- Разрешать межличностные и социальные конфликты;
- Разрабатывать и осуществлять системы контроля;
- Разрабатывать программы развития медицинских организаций;
- Осуществлять деловые коммуникации;
- Работать с кадрами в сфере здравоохранения.
В каких мероприятиях участвуют студенты в рамках этого направления?
Студенты направления государственное и муниципальное управление участвуют в международных и всероссийский олимпиадах, конкурсах, конференциях. Самыми значимыми для демонстрации своих умений и навыков являются Всероссийский Кубок по менеджменту «Управляй!» и Всероссийская олимпиада «Я — профессионал». С 2021 года преподаватели кафедры организовали профильную олимпиаду по государственному и муниципальному управлению.
Куда сможет устроиться выпускник по окончании обучения?
Обучение по направлению «ГМУ» дает выпускнику возможность устроиться во многие организации:
- территориальные органы федеральных органов государственной власти Российской Федерации в субъектах Российской Федерации; органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления: администрации городских округов и муниципальных районов, комитеты, отделы;
- государственные и муниципальные предприятия и учреждения, бюджетные организации;
- бизнес-структуры различных отраслей экономики;
- Политические и общественные организации.
Выпускник программы «Управление в сфере здравоохранения» получит возможность найти работу в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования, Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Министерстве здравоохранения, Министерстве социальной защиты, аптечных организациях, медицинских образовательных организациях; негосударственных учреждениях здравоохранения, общественных организации; коммерческих медицинских организациях.