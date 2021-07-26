ГОРНЯК22 26.07.2021
Образование

Алтапресс: В Алтайском филиале РАНХиГС научат управлять коллективом, муниципалитетом, регионом или страной

Горняк22
1 час Ago

Работа в городских и государственных органах требует междисциплинарных знаний, практических умений, развитых коммуникативных навыков. За ними на кафедру государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС приходят как будущие руководители, так и профессионалы, уже занимающие руководящие должности.

Карьера. Алтайский филиал РАНХиГС.

Новый выпуск рубрики «Хочу здесь учиться» посвящен направлению «Государственное и муниципальное управление».

Для чего поступать на это направление?

На него приходят чтобы научиться управлять коллективом, муниципалитетом, регионом или страной в целом. Управление публичной сферой — это возможность реализовать свое желание сделать жизнь вокруг себя лучше, развиваться вместе со своим городом, краем и страной.

Какие знания необходимы для поступления на направление?

Поступить на направление «Государственное и муниципальное управление» можно, если сдать итоговые экзамены (ЕГЭ) по русскому языку, математике (профиль) и обществознанию.

Какие образовательные программы имеются и что они дают обучающимся?

Подготовка бакалавров осуществляется по двум образовательным программам: «Административное управление» и «Управление в сфере здравоохранения».

Образовательная программа «Административное управление» — стартовая площадка для тех, кто хочет стать квалифицированным управленцем и приобрести умения и навыки в технологии управления, разработке и принятии управленческих решений. Подготовка выпускников по этой программе способствует формированию системного представления о сущности и характере управленческой деятельности в органах власти, органах местного самоуправления, в бюджетных и коммерческих организациях, на предприятиях.

Образовательная программа «Управление в сфере здравоохранения» ориентирована на тех, кто стремится стать квалифицированным менеджером в здравоохранении, владеющим современными управленческими компетенциями и технологиями, стремится развивать и поддерживать качество оказания медицинских услуг.

Магистратура представлена тремя образовательными программами: «Система государственного и муниципального управления», «Организация и управление в здравоохранении» и «Управление образованием».

Подготовка магистров по данной программе «Система государственного и муниципального управления» обеспечивает выпуск профессионалов для замещения должностей гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» высшей и главной групп должностей гражданской службы, а также для аналитической, консультационной деятельности и работы на руководящих должностях в государственном и негосударственном секторах экономики.

По программе «Организация и управление в здравоохранении» осуществляется подготовка руководителей всех уровней сферы здравоохранения, управленческих кадров среднего или высшего звена для государственных, негосударственных, частных организаций и учреждений здравоохранения.

Программа «Управление образованием» — уникальный образовательный продукт, созданный для руководителей и специалистов системы образования, а также тех, кто хочет строить карьеру управленца в сфере образования.

Приемная кампания.1 Приемная кампания. Алтайский филиал РАНХиГС.

Какие дисциплины преподают в рамках образовательных программ?

Управленцы должны быть готовы к решению разного рода задач — от планирования деятельности отдельной организации до разработки стратегии развития территории. Поэтому наши студенты изучают предметы различной отраслевой принадлежности, например, административное и гражданское право — это юридические дисциплины, макроэкономика и маркетинг — экономические, психология управления и деловые коммуникации — психологические дисциплины, теория управления и менеджмент — управленческие.

Некоторые профильные дисциплины, которые преподаются на бакалавриате:

  • Программа «Административное управление»:
  • Теория управления;
  • Основы государственного управления;
  • Система местного самоуправления;
  • Основы делопроизводства и управления документами;
  • Разработка и реализация управленческих решений;
  • Управление персоналом;
  • Управление городской средой;
  • Организация избирательного процесса;
  • Государственная антикризисная политика;
  • Государственные и муниципальные финансы

Программа «Управление в сфере здравоохранения»:

  • Общественное здоровье и здравоохранение;
  • Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
  • Экономика здравоохранения;
  • Основы делопроизводства в сфере здравоохранения;
  • Бюджетирование и межбюджетные отношения в сфере здравоохранения;
  • Лицензирование и аккредитация в здравоохранении;
  • Юридическая ответственность в сфере здравоохранения.
  • Список некоторых дисциплин, преподаваемых в магистратуре:

Программа «Система государственного и муниципального управления»:

  • Механизм взаимодействия институтов гражданского общества с государством;
  • Юридическая ответственность органов власти;
  • Политические процессы в современном мире;
  • Зарубежный опыт государственной гражданской службы;
  • Управление государственными и муниципальными финансами;
  • Управление региональным развитием;
  • Управление инвестиционной привлекательностью региона;
  • GR-менеджмент.

Программа «Организация и управление в здравоохранении»:

  • Региональные стратегии развития здравоохранения;
  • Защита прав пациентов и персонала в сфере здравоохранения;
  • Государственная политика социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья;
  • Бюджетирование в здравоохранении;
  • Деонтология и профессиональная этика в здравоохранении;
  • Медицинское право;
  • Инвестиционная деятельность в сфере здравоохранения;
  • Государственно-частное партнерство в здравоохранении;
  • Информационные технологии в управлении здравоохранением.
  • Программа «Управление образованием»:
  • Теория и практика инклюзивного образования;
  • Экономика и финансирование системы образования;
  • Образовательная политика в Российской Федерации;
  • Управление качеством образования;
  • Комплексная безопасность и информационная безопасность в образовательной организации;
  • Государственно-общественное управление в сфере образования;
  • Инновации в практике образовательной организации;
  • Информационные технологии в управлении образованием.

Какие задачи ставятся перед студентами в процессе обучения?

Основная задача — это хорошо учиться, а мы поможем сформировать индивидуальную образовательную траекторию с учетом индивидуальных особенностей, стремлений и профессиональных интересов.

С какими умениями и навыками выходит выпускник?

По окончании обучения по программе «Административное управление» выпускник сможет:

  • Занимать должности на государственной и муниципальной службе;
  • Принимать эффективные управленческие решения;
  • Разрабатывать программы и стратегии развития организаций и территорий;
  • Планировать деятельность организации;
  • Разрабатывать и осуществлять системы контроля;
  • Вести организаторскую работу с населением;
  • Разрабатывать организационные документы;
  • Осуществлять деловые коммуникации;
  • Разрешать межличностные и социальные конфликты;
  • Работать с кадрами;
  • Уверенно конкурировать на рынке труда

А по программе «Управление в сфере здравоохранения» выпускник сможет:

  • Осуществлять профессиональную деятельность в органах управления здравоохранением;
  • Занимать административные должности в организациях разных форм собственности, связанных со сферой здравоохранения;
  • Планировать деятельность медицинской организации;
  • Принимать эффективные управленческие решения;
  • Использовать современные информационные технологии в управлении здравоохранением;
  • Разрешать межличностные и социальные конфликты;
  • Разрабатывать и осуществлять системы контроля;
  • Разрабатывать программы развития медицинских организаций;
  • Осуществлять деловые коммуникации;
  • Работать с кадрами в сфере здравоохранения.

В каких мероприятиях участвуют студенты в рамках этого направления?

Студенты направления государственное и муниципальное управление участвуют в международных и всероссийский олимпиадах, конкурсах, конференциях. Самыми значимыми для демонстрации своих умений и навыков являются Всероссийский Кубок по менеджменту «Управляй!» и Всероссийская олимпиада «Я — профессионал». С 2021 года преподаватели кафедры организовали профильную олимпиаду по государственному и муниципальному управлению.

Куда сможет устроиться выпускник по окончании обучения?

Обучение по направлению «ГМУ» дает выпускнику возможность устроиться во многие организации:

  • территориальные органы федеральных органов государственной власти Российской Федерации в субъектах Российской Федерации; органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
  • органы местного самоуправления: администрации городских округов и муниципальных районов, комитеты, отделы;
  • государственные и муниципальные предприятия и учреждения, бюджетные организации;
  • бизнес-структуры различных отраслей экономики;
  • Политические и общественные организации.

Выпускник программы «Управление в сфере здравоохранения» получит возможность найти работу в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования, Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Министерстве здравоохранения, Министерстве социальной защиты, аптечных организациях, медицинских образовательных организациях; негосударственных учреждениях здравоохранения, общественных организации; коммерческих медицинских организациях.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Врач назвал «пофигизм» россиян причиной высокой смертности от коронавируса

Горняк22: Врач назвал «пофигизм» россиян причиной высокой смертности от коронавируса

Горняк22
1 час Ago
Высокий процент смертности от коронавируса врач объяснил «безразличным и даже пофигистическим отношением некоторых людей к рекомендациям». Директор НИЦ по профилактике...
Алтапресс: Студентка Алтайского филиала РАНХиГС: «Академия – это мое самое большое вдохновение»

Алтапресс: Студентка Алтайского филиала РАНХиГС: «Академия – это мое самое большое вдохновение»

Горняк22
1 день Ago
Ольга Коврова, студентка второго курса направления «Государственное и муниципальное управление» Алтайского филиала РАНХиГС, поделилась с абитуриентами впечатлениями от учебной и студенческой жизни в Академии. Ольга...
Алтапресс: Центр карьеры Алтайского филиала РАНХиГС организует практики и стажировки для студентов

Алтапресс: Центр карьеры Алтайского филиала РАНХиГС организует практики и стажировки для студентов

Горняк22
2 дня Ago
В Алтайском филиале РАНХиГС можно получить квалифицированную комплексную помощь в вопросах профессиональной ориентации, трудоустройства и построения карьеры. Студенты Алтайского филиала РАНХиГС. Фото из...

Читать по теме:

ВТОПЕ: