Алтапресс: В Алтайском филиале РАНХиГС можно повысить квалификацию по программе «Медиация. Базовый курс»

Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС продолжает реализацию федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В июле открылся набор в группу повышения квалификации по программе «Медиация. Базовый курс» в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Обучение проводится за счет средств федерального бюджета.

Рукопожатие. Алтайский филиал РАНХиГС.

Курс рассчитан на 144 академических часа. После обучения слушатели смогут проводить процедуру медиации, определять характеристики конфликта, конструктивно общаться с участниками конфликта, управлять переговорным процессом, готовить медиативное соглашение.

Преподавать программу будут сертифицированные медиаторы из Алтайского филиала РАНХиГС: доцент кафедры психологии и социологии управления, к.соц.н. Ян Меженин и заведующий кафедрой трудового и предпринимательского права, к. ю. н. Наталья Минкина.

Обычно люди в конфликте не слышат друг друга, считают правым себя, и не правым своего партнера, возникает желание переубедить, навязать свою точку зрения, причем обе стороны действуют так, все это приводит к ухудшению отношений. Медиатор — это профессиональный переговорщик, умеющий слушать, слышать, воспринимать и эффективно общается даже в условиях конфликта. Его главная задача — обеспечить конструктивный диалог, позволяющий реализовать интересы каждого участника конфликта, — пояснил Ян Меженин, тренер по медиации, доцент кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС, к.соц.н.

Курс ориентирован на руководителей высшего и среднего звена, юристов, представителей бизнеса, социальных педагогов, конфликтологов, психологов и др.

Напомним, в Алтайском филиале РАНХиГС, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», ведется набор групп по восьми программам повышения квалификации и двум программам профессиональной переподготовки. Пройти обучение за счет средств федерального бюджета могут:

граждане , ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости , включая безработных граждан,

ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости включая безработных граждан, граждане в возрасте 50 лет и старше,

граждане предпенсионного возраста,

женщины , находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, женщины , не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

Получить консультацию или записаться на обучение можно в Центре дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС по телефону (3852) 503−432.

Алтапресс