ГОРНЯК22 21.07.2021
Образование

Алтапресс: Инструкторов по бережливому производству подготовили на крупных предприятиях Алтайского края

Горняк22
50 минут Ago

Предприятия Алтайского края продолжают получать кадры для практического обучения сотрудников методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Посредством совместной работы службы подготовки тренеров Федерального центра компетенций (ФЦК) и специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) в данный момент успешно подготовлены и сертифицированы инструкторы по бережливому производству предприятий ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», ООО «Производство силикатного кирпича», ООО «Содружество», ООО «Мартика» и ОАО «Комбинат «Русский хлеб».

Главная задача инструкторов по бережливому производству (ИБП) сводится к обеспечению тиражирования знаний и повышение компетенций сотрудников, а также повышению качества реализуемых проектов по улучшению на предприятиях на этапе «тиражирования».

Инструкторы по бережливому производству будут проводить обучение сотрудников по шести программам Федерального центра компетенций. Среди программ: «7 видов потерь», «Методика решения проблем», «5С на производстве», «Производственный анализ», «Картирование», «Реализация проекта по улучшению».

Напомним, что с 5 июля текущего года в Алтайском крае стартовала вторая волна подготовки инструкторов по бережливому производству ООО «Новоеловская птицефабрика», ООО «Газпром газораспределение Барнаул», ООО «Алтайхолод».

Ранее, в апреле этого года сотрудники шести региональных предприятий-участников нацпроекта — ООО «Хлеб-4», ООО «Барнаульский завод РТИ», ООО «Завод механических прессов», ООО КЗ «Промкотлоснаб», ООО «Газпром газораспределение Барнаул» и ООО «Алтайхолод» — завершили аналогичную специализированную подготовку по методикам обучения инструментам бережливого производства.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

Инструкторов по бережливому производству подготовили на крупных предприятиях Алтайского края1

Алтапресс

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