Горняк22: Снова рост. В Алтайском крае за сутки выявили 130 случаев коронавируса

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В Алтайском крае продолжают фиксировать рост новых случаев коронавирусной инфекции. По данным на 24 июня, подтверждено 130 диагнозов COVID-19.

Также за сутки в регионе выздоровел всего один пациент. Скончались 7 инфицированных, от коронавируса – четверо.

С начала пандемии зарегистрировано 53 тыс. 418 заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли 3 тыс. 384 человека (непосредственно от коронавируса – 2 412).

В настоящее время проходят лечение в госпиталях 1 тыс. 299 инфицированных и 330 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Еще 243 пациента с таким же диагнозом долечиваются на дому. 9 бессимптомных вирусоносителей — на амбулаторном наблюдении.

Количество тяжелобольных увеличилось до 300 больных. На аппаратах ИВЛ находятся 114 человек.

Алтайская правда