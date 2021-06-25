Горняк22: ВОЗ разрешила вакцинировать детей
24 июня в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила вакцинацию несовершеннолетних, рискующих заболеть тяжёлой формой коронавируса.
Возможность вакцинирования детей от ковида признана ВОЗ впервые. При этом ФАН пишет, что в её обновленных рекомендациях фигурируют препараты Pfizer и BionTech, хотя, например, в Австрии в начале мая после таких прививок умерло около 80 человек.
Для детей разрабатываются специальные вакцины, их испытания ещё не завершены. Напомним, что дети, как правило, переносят коронавирус легче, чем взрослые.