Горняк22: ВОЗ разрешила вакцинировать детей

24 июня в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила вакцинацию несовершеннолетних, рискующих заболеть тяжёлой формой коронавируса.

Возможность вакцинирования детей от ковида признана ВОЗ впервые. При этом ФАН пишет, что в её обновленных рекомендациях фигурируют препараты Pfizer и BionTech, хотя, например, в Австрии в начале мая после таких прививок умерло около 80 человек.

Для детей разрабатываются специальные вакцины, их испытания ещё не завершены. Напомним, что дети, как правило, переносят коронавирус легче, чем взрослые.

Алтайская правда