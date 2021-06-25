Горняк22: Непривитых сотрудников отстранят от работы в Москве

Оперштаб Москвы обязал работодателей отстранять непривитых сотрудников.

«При вынесении постановления Главным государственным врачом по городу Москве, граждане, отнесенные к группам населения, подлежащего обязательной вакцинации, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия», — гласит текст сообщения ведомства.

Отстранение не производится лишь в тех случаях, когда сотрудник не привился из-за медицинских противопоказаний. На период отстранения от работы зарплата не начисляется, а пропущенные дни не включаются в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Работодатель может предложить сотруднику перевестись на дистант, однако это – уже сфера индивидуальных договорённостей, закон такие случаи не регламентирует.

По данным ВЦИОМ, 49% россиян положительно относится к решению об обязательной вакцинации, 30% – против, а 16% – равнодушны.

Алтайская правда