Горняк22: В России впервые с января выявили свыше 20 тысяч случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировали 20 182 новых случаев коронавируса. Такие показатели последний раз фиксировались в середине января 2021 года. За все время пандемии вирусом заразились 5 388 695 человек.

Накануне выявили 17 594 случая COVID-19. Таким образом, прирост составил 0,38 процента. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве – 8598 и Московской области — 2308, а также Санкт-Петербурге — 1143.

За 23 июня умерло 568 россиян, тогда как три дня назад скончалось 440. С начала пандемии зафиксировано 131 463 летальных исхода.

За сутки в России выздоровело 13 505 человек.

Алтайская правда