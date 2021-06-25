Горняк22: Алтайский край получил 4 млрд на строительство нового хирургического корпуса

Более 4 млрд рублей из федерального бюджета направлено Алтайскому краю для строительства нового хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства.

Новый корпус будет иметь восемь этажей, общая площадь превысит 19 тысяч квадратных метров. В нем разместятся несколько отделений в общей сложности на 165 коек: хирургическое, онкологическое, травматологическое, урологическое и нейрохирургическое.

После его создания дети смогут получать помощь по нейрохиругическому профилю в Алтайском крае. Раньше для этого приходилось ехать в другой регион.

Проект объекта уже разработан. Работы планируется начать в 2022 году и полностью завершить в 2024-м. Федеральный бюджет выделил на строительство 3,8 млрд рублей, краевой – 225 млн. В эту сумму входит также закупка высокотехнологичного медицинского оборудования.

Фото: zdravalt.ru

Барнаул

Алтайская правда